Nachgeholte Ehrungen

Sie waren die souveränen Sieger der NÖN-Sportlerwahl im Bezirk Klosterneuburg: Helene Schrattenholzer und Phillip Aust von der Judo Union Klosterneuburg. Da die beiden mit diversen Wettkämpfen und Trainingslagern mit den nationalen Auswahlen ihrer Altersklassen zum Termin der großen Preisverleihung verhindert waren, wurde diese zuletzt nachgeholt.

Diese Gelegenheit ließ sich auch Jochen Danninger nicht nehmen, der Helene und Phillip in den Klubräumlichkeiten im Landhaus empfing und damals noch in seiner Funktion als Sportlandesrat die Plaketten an die Nachwuchstalente übergab und ihnen herzlich gratulierte. Der Moment hatte durchaus auch eine historische Komponente, denn für Danninger handelte es sich um eine seiner letzten Amtshandlungen als Sportlandesrat, wie er erklärte.