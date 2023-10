Dragonz darf man nicht unterschätzen

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Runden haben die Dukes einen richtigen Traumstart hingelegt. Am Samstag steht das Auswärtsduell mit den BBC Nord Dragonz im Allsportzentrum in Eisenstadt für die Klosterneuburger auf dem Spielplan.

Die Dukes gehen natürlich als klarer Favorit in diese Begegnung, doch die Dragonz darf man keinesfalls unterschätzen. Die zwei Niederlagen in der Statistik der Burgenländer sind nämlich etwas trügerisch. In der ersten Woche mussten die Dragonz sich gegen Oberwart mit nur 78:73 geschlagen geben und machten das Spiel mit einem guten dritten und vierten Viertel spannend.

Auch bei der 82:86-Heimniederlage gegen die Flyers aus Wels zeigten die Burgenländer sich auf Augenhöhe und der Ausgang der Partie war lange Zeit offen. Die Dukes müssen also aufpassen, dürfen sich nicht auf den Erfolgen der ersten Runden ausruhen, sondern ihre Leistung weiter auf den Platz bringen.