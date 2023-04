Die (nächste) perfekte Saison

Werbung

Sie haben es wieder getan! Die BK Duchess aus Klosterneuburg setzen sich im dritten Spiel der Finalserie gegen UBI Graz durch, krönen damit eine perfekte Saison ohne Niederlage und sind zum dritten Mal in Serie meisterlich.

Das Happyland bot eine tolle Kulisse, war prall gefüllt und die Stimmung in der Halle war bereits zu Spielbeginn hervorragend. Davon zeigten sich beide Teams allerdings durchaus beeindruckt und lieferten einen nervösen Start ab. Besonders im ersten Viertel dominierten die Defensivabteilungen und Graz spielte auf Augenhöhe mit. Auf beiden Seiten wurden die Spielmacherinnen gut unter Druck gesetzt und Lisa Zderadicka auf Seiten der Duchess sowie Camilla Neumann bei den Grazerinnen, konnten sich nicht so entfalten, wie gewohnt. Dementsprechende niedrig auch der Zwischenstand nach dem ersten Viertel: 13:10.

Auch im zweiten Abschnitt wechselte die Führung mehrmals. Das Publikum bekam ein würdiges Finalspiel zu sehen, das in dieser Phase sehr viel Spannung bot und erst in den letzten Minuten vor der Halbzeitpause setzten die BK-Damen sich wieder leicht ab. Bei 29:24 aus Sicht der Klosterneuburgerinnen ging es in die Pause.

Entscheidung im dritten Viertel

Wie so oft im Basketball, fiel die Vorentscheidung dann im dritten Viertel. Die Duchess kamen besser aus der Kabine, den Grazerinnen ging jetzt langsam die Luft aus und Klosterneuburg setzte sich langsam aber beständig ab. Besonders Sina Höllerl und Lilla Horvath spielten in dieser Phase ihre Überlegenheit aus. Höllerl stellte kurz vor Ende des Abschnitts auf 44:31 und somit die höchste Führung der Duchess her.

Im Schlussviertel war bei den Grazerinnen dann endgültig die Luft draußen. Die Duchess agierten zwar selbst nicht mehr mit dem letzten Nachdruck, verwalteten die Führung aber gekonnt und brachten jetzt auch die Bank vermehrt aufs Feld. Während das Publikum die Teams bereits in den Schlussminuten mit Standing Ovations bedachte, brachten die Duchess den Vorsprung gekonnt über die Zeit und setzten sich schließlich mit 53:34 durch, wobei das Ergebnis etwas über den spannenden Spielverlauf hinwegtäuscht.

Defense gewinnt Meisterschaften

„Man sagt immer, Defense gewinnt Meisterschaften, das hat sich heute wieder bestätigt, beide Mannschaften haben sehr starke Defense gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir noch ein Stück besser und haben nur zehn Punkte zugelassen, das war ausschlaggebend für den Sieg,“ brachte Duchess-Coach Franz Zderadicka das Spiel auf den Punkt.

Franz Zderadicka hatte seine Duchess auch in der Finalserie wieder gut auf die Gegnerinnen eingestellt. Er glänzte während der Saison nicht nur als akribischer Taktifuchs sondern auch als Motivator. Foto: © Pictorial / M.Filippovits, © Michael Filippovits, Pictorial

UBI-Graz Trainerin Tanja Kuzmanovic war zwar unzufrieden mit dem letzten Spiel, zeigte sich aber dennoch stolz auf ihr Team:“Wir sind natürlich enttäuscht, ich glaube, dass wir mit der zweiten Hälfte heute nicht zufrieden sein können, aber allgemein kann ich nur stolz auf das Team sein! Es hat glaube ich niemand erwartet, dass wir die Duchess in der Finalserie so fordern. Wir haben eine sehr schwere Saison gehabt, sind aber als Team zusammengewachsen. Wir wollen weiter an uns arbeiten, und nächstes Jahr noch besser performen.“

An dieser Stelle sei erwähnt, dass UBI Graz in der Finalserie zwar kein Spiel für sich entscheiden konnte, dennoch war kein Team in der Lage, die Duchess vor derart große Herausforderungen zu stellen, wie die Grazerinnen das taten. Andererseits muss man auch vor den Klosterneuburgerinnen den Hut ziehen. Sie gingen zwar als klare Favoritinnen in die Finalserie, ließen sich von der starken Gegenwehr der Kontrahentinnen aus der Steiermark aber nicht aus dem Konzept bringen und haben damit gezeigt, dass sie auch dann stark sind, wenn die Gegnerinnen sie vor ernsthafte Aufgaben stellen. Diese Finalserie war wirklich die Krönung der Saison im Damenbasketball.