Duchess nächste Saison ohne Pia Jurhar

Gute Nachrichten für die Konkurrenz, schlechte Nachrichten für die BK Duchess: Mit Pia Jurhar wird eine der besten Spielerinnen der Vorsaison in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Klosterneuburgerinnen auf dem Feld stehen. Sie wechselt nach Südtirol zum AV Bozen in die zweite italienische Liga.

Mit durchschnittlich 15,4 Punkten und besonders mit ihren 14,8 Rebounds pro Partie war Jurhar ein wesentlicher Faktor für die Dominanz der Duchess in der Vorsaison, in der sowohl im Cup aber auch in der Liga der Titel auf souveräne Art und Weise eingefahren wurde. Sie wolle „den nächsten Schritt machen“ und sich „ganz dem Sport widmen“, begründete Jurhar ihren Wechsel.

Dass es schwer werden würde, die Center-Spielerin bei den Duchess zu halten, war klar. Mit ihren Leistungen in der Vorsaison empfahl sie sich eindeutig für größere Aufgaben und vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sie auf der Suche nach einer Wirkungsstätte im professionellen Bereich ist. In Bozen hat sie diese jetzt gefunden.

Das italienische Team musste in der vergangenen Saison zwar in die Relegation, konnte sich aber in der zweiten Liga halten, die vom Niveau doch ein gutes Stück über der heimischen Superliga angesiedelt ist. Das Engagement in Bozen könnte durchaus ein Sprungbrett für größere Aufgaben sein, denn immerhin hat Jurhar in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt und bei eigentlich allen Stationen überzeugt. Sowohl in ihrer Zeit an der Portland State University aber auch in St. Gallen wo sie 2019 bis 2021 für den BC Winterthur tätig war.

Mit Sarah Schicher - sie wechselte bereits während der Saison knapp nach dem Cupsieg - und Pia Jurhar sind den Duchess jetzt zwei sehr wichtige Spielerinnen abhanden gekommen, die unter dem Korb für die notwendige Dominanz sorgten. Beide werden nicht ganz zu ersetzen sein, auch wenn mit Lilla Horvath jetzt wieder eine weitere Spielerin mit Erfahrung und Qualitäten unter dem Korb zur Verfügung steht.

Man darf gespannt sein, ob die Klosterneuburgerinnen in der nächsten Saison wieder so dominant sein werden, oder ob die restliche Liga durch diese beiden Abgänge wieder einen Schritt näher gekommen ist.