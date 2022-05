Klosterneuburg Duchess: Jetzt ist die Saison wirklich perfekt

Werbung

Die Halle im Happyland war gut gefüllt und nur ein einziger Sieg stand zwischen den BK-Damen und dem Meistertitel. Die Klosterneuburgerinnen wollten mit einem Heimsieg nicht nur den Titel in der eigenen Halle feiern können, sondern auch die perfekte Saison - eine ganze Spielzeit ohne eine einzige Niederlage - fixieren.

Das gelang dem Team von Franz Zderadicka eindrucksvoll. Wo andere Mannschaften vielleicht den Druck der Situation gespürt hätten und nervös agiert hätten, blieben die Duches souverän und zeigten sich von ihrer stärksten Seite.

Gleich zu Beginn stellten die Gastgeberinnen mit einem Run auf 8:0. Die Wienerinnen finden nach den ersten Minuten aber selber besser ins Spiel und können etwas aufholen. Ein Buzzer-Beater von Michaela Wildbacher beendet das erste Viertel bei 13:8 für die Duchess.

Nur kurze Nervosität bei den Duchess

In den ersten Minuten des zweiten Viertels haben die Duchess zwar in der Offensive einige Probleme mit der Trefferquote, doch in der Defensive stimmt der Einsatz und die Abstimmung. So kommen die Klosterneuburgerinnen durch diese Schwächephase.

In den letzten Minuten vor der Halbzeitpause löst sich der Knoten im Klosterneuburger Offensivspiel und die Duchess ziehen vorentscheidend auf 35:16 davon. Im dritten Viertel läuft es dann ganz nach den Wünschen der Gastgeberinnen. Die eigenen Würfe fallen und die Wienerinnen sind komplett abgemeldet. Bei 57:21 vor dem Schlussviertel ist die Partie jetzt praktisch entschieden.

Die Klosterneuburgerinnen setzten jetzt auch die Youngsters ein, wodurch die Wienerinnen besser mithalten können. Die Duchess nutzen jetzt die Zeit, um die tolle Stimmung im vollbesetzten Happyland zu genießen und setzen sich im letzten Spiel der Saison schlussendlich mit 68:34 durch.

Der Jubel in der Halle war groß und die BK-Damen ließen sich von den Heimfans gebührend für die gelungene Titelverteidigung feiern.

Lisa Zderadicka wurde zur wertvollsten Spielerin der Finalserie gewählt und war nach dem Finalerfolg natürlich gut gelaunt: „Wir sind gut gestartet, offensiv waren wir etwas nervös, aber durch unsere Defense haben wir dann leichtere Würfe bekommen und konnte somit, vor allem im zweiten Viertel, einen Vorsprung herausspielen. Jede Spielerin hat etwas dazu beigetragen, ich bin happy, dass wir gewonnen haben.“

Jetzt geht es ans Feiern

Auch Coach Franz Zderadicka, der ohne Zweifel großen Anteil am Erfolg hat zeigte sich von der Leistung seiner Schützlinge begeistert: „Wir haben einen sehr guten Start gehabt, Vienna hat dann eine kurze Zeit mitgehalten, aber am Ende haben wir verdient hoch gewonnen. Damit haben wir unser Ziel erreicht, zu zeigen, dass wir heuer mit Abstand die Besten waren! Jetzt geht es endlich ans Feiern.“

Gäste-Coach Stefan Höllerl konnte den Duchess nach der Finalserie nur gratulieren: „Klosterneuburg ist verdient Meister! Wir haben eineinhalb Viertel mithalten können, danach hat uns aber wegen der vielen Verletzung und Corona die Kraft gefehlt.“