Christoph Jakubwoski: Das Ende einer großen Dukes-Karriere

In der letzten Saison kam er nur mehr sehr eingeschränkt zum Einsatz und für diese Spielzeit herrscht mittlerweile Gewissheit, dass er nicht mehr mit der Superligamannschaft aus Klosterneuburg auf dem Platz stehen wird. Die Rede ist von einem wahrlich „großen“ Mitglied der Klosterneuburger Basketballfamilie: Christoph Jakubowski.

Der 33-jährige Center beendet damit eine wirklich erfolgreiche Karriere. Seit 2006 spielte er durchgehend in der höchsten heimischen Spielklasse und gewann dort so ziemlich alles, was es zu gewinnen gab. In den Herzen der Klosterneuburger Fans wird er als Teil der Meistermannschaft von 2012 wohl für immer einen ganz besonderen Platz haben.

Seine Karriere begann der gebürtige Wiener in St. Pölten, ehe er 2010 nach Klosterneuburg wechselte. Nach Zwischenstationen beim BC Vienna und den Kapfenberg Bulls kam er 2015 zurück in die Babenbergerstadt, wo er bis zur letzten Saison im Einsatz war. Neben dem Meistertitel 2012 gelangen dem Center auch der Cuptitel und der Sieg im Supercup mit den Dukes.

„Nach 17 Jahren in der höchsten österreichischen Spielklasse ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich habe sehr viele schöne Momente im Dukes-Dress erlebt und bin dankbar für eine großartige Zeit. Vor allem Werner Sallomon hat mir viel Vertrauen geschenkt und ich habe durch ihn auf dem Parkett, aber auch abseits davon, sehr viel gelernt. Die Krönung war sicherlich gemeinsam mit ihm den Titel bei der U20-B-EM zu holen“, äußerte sich Jakubowski zum Ende seiner Profikarriere.

Auch wenn er sich jetzt mehr seiner Familie und seiner beruflichen Karriere widmen wird, ganz abhanden kommt Jakubowski der Klosterneuburger Basketballfamilie nicht, da er künftig mit den BK Sixers in der Landesliga auf Korbjagd gehen wird.

„An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Frau und meiner Familie bedanken, die immer hinter mir gestanden ist. Und allen Fans will ich ein großes Dankeschön ausrichten für den unglaublichen Support in all den Jahren“, so Jakubowski zu seinem Abschied.

„Ich habe mit Christoph Jakubowski sehr lange zusammengearbeitet. In dieser Zeit haben wir viel erreicht und schöne Erfolge erlebt“, so BK-Obmann Werner Sallomon.