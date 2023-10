Klosterneuburg Dukes starten mit Erfolgserlebnis in die Saison

Mit dem Auswärtsspiel in Wels hatten die Dukes in der ersten Woche gleich einen richtigen Gradmesser vor der Brust. Schon im Vorjahr lieferte man sich mit den Oberösterreichern durchaus spannende Duelle und die Flyers hatten sich im Sommer namhaft verstärkt.

Die Begegnung wurde den Vorzeichen zumindest in der ersten Halbzeit gerecht und verlief sehr spannend. Kein Team konnte sich im ersten Abschnitt absetzen, die Führung wechselte in den ersten beiden Abschnitten mehrmals. Im zweiten Viertel sah es kurz so aus, als könnten die Flyers sich absetzen, doch die Dukes kamen bis zur Pause noch auf 31:32 heran.

Bis zur Halbzeit dominierten auf beiden Seiten die Defensivabteilungen. Es war deutlich zu sehen, dass im offensiven Bereich noch ein bisschen die feinere Abstimmung fehlt, defensiv zeigten sich beide Mannschaften in diesen ersten beiden Vierteln aber sehr stark.

Nach der Pause klappte es bei den Dukes dann aber auch in der Offensive. Stolze 25 Punkte gelingen im dritten Abschnitt und hier fällt auch die Vorentscheidung. Die Welser kamen mit dem Tempo der Dukes jetzt nicht mehr mit und die Klosterneuburger setzten sich vor dem Schlussviertel auf 55:48 ab.

Im letzten Abschnitt verwalten die Dukes den Vorsprung ohne wirkliche Probleme. Nur in den allerletzten Minuten wirkt die Truppe von Damir Zeleznik, der auf nur acht Spieler setzt, etwas müde und das Spiel wird noch einmal hektisch. Der Vorsprung der Dukes zu diesem Zeitpunkt ist aber zu groß für die Flyers und so siegen die Klosterneuburger verdient mit 74:60. „Gratulation an meine Mannschaft, es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir wussten ganz genau, dass Wels eine sehr gute Mannschaft ist, sie haben mit viel Energie gespielt. Natürlich ist die Saison noch jung und man sieht, dass beide Teams noch nicht ganz eingespielt sind, aber wir sind sehr glücklich, dass wir die erste Partie gewonnen haben“, analysierte Coach Zeleznik die Partie.

Wels-Coach Sebastian Waser war konsterniert: „Gratulation an Klosterneuburg, wir waren in vielen Bereichen unterlegen und haben verdient verloren. Wir haben überhaupt nicht in unser Spiel gefunden und so geht der Sieg für Klosterneuburg völlig in Ordnung.“

Erstes Heimspiel am Samstag

Am Samstag geht es für die Dukes mit dem ersten Heimspiel der Saison weiter. Da wartet aber ein noch größeres Kaliber auf die Truppe von Damir Zeleznik: Die Gmunden Swans. Der Vorjahresmeister zeigte sich in der ersten Runde bereits stark und bezwang den BC Vienna mit 82:77.