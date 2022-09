Doch noch eine Rochade im Kader der Dukes Klosterneuburg

Werbung

Seit letzter Woche ist die Vorbereitung der Dukes im vollgen Gange. Am Freitag wurde im Rahmen eines kurzen Trainingslagers in Klagenfurt wure auch das erste Testspiel absolviert. Gegen KOS Celovec hatten die Klosterneuburger erwartungsgemäß keine Probleme und konnten sich mit 107:58 durchsetzen. Im zweiten Test lief es dann nicht ganz so gut. Gegen KK Triglav Kranj mussten die Klosterneuburger sich mit 68:80 geschlagen geben.

So früh in der Vorbereitung darf man die Tests natürlich noch nicht überbewerten.

Nurse kommt und Idowu geht

Im Kader der Dukes gab es jetzt eine erneute Rochade. Rey Idowu, der für als Center oder Power Forward geholt wurde, wird doch nicht für die Dukes auf dem Feld stehen. Idowu informierte die Dukes vor wenigen Tagen darüber, dass er nach jahrelanger Wartezeit nun die Chance hat, die nigerianische Staatsbürgerschaft zu erhalten und aus diesem Grund nicht nach Österreich kommen kann. Der Vertrag mit den Klosterneuburgern wurde darum auf seinen Wunsch hin vorzeitig aufgelöst. Ein Ersatz ist allerdings bereits gefunden. Joshua Nurse ist der neue Mann bei den Dukes. Nurse ist 208cm groß, spielt ebenfalls als Center oder Power Forward und kommt aus New York. „Joshua ist ein sehr interessanter Spieler, er ist groß, beweglich und bringt viel Athletik ins Team. Es freut mich, dass wir nach der Absage von Rey so schnell eine gute Lösung gefunden haben. Ich hatte schon einige Gespräche mit Joshua und Leuten, die ihn kennen, daher bin ich überzeugt, dass er auch charakterlich zu uns passt. Er ist noch jung, will sich beweisen und wird hart arbeiten“, so Headcoach Chris O’Shea. Nurse spielte zuletzt in Georgien für Dinamo Tiflis, wo er im Schnitt 10,8 Punkte, 12,2 Rebounds, 1,7 Assists und 3,0 Blocks pro Spiel beisteuerte. Davor war der 24-jährigen in Nordmazedonien und am St. Francis College in New York aktiv.

Es handelt sich dabei um die zweite spontane Personal-Rochade bei den Klosterneuburgern. . Vor wenigen Wochen platzte der Vertrag mit Robert Montgomery, da dieser erst im Oktober nach Österreich kommen wollte und für ihn wurde Kevin Bracy-Davis verpflichtet.

Neuer Kapitän steht fest

Nach dem Karriereende von Edin Bavcic haben die Dukes ihren neuen Kapitän gefunden. Clemens Leydolf wird die Klosterneuburger in dieser Rolle anführen.

„Als ‚Ur-Klosterneuburger‘ der hier auch alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat, hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages Kapitän des Bundesligateams sein werde. Das freut mich natürlich sehr und für dieses Vertrauen, das mir geschenkt wird, bin ich sehr dankbar“, lässt der neue Kapitän wissen und gibt gleich einen kurzen Ausblick auf die kommende Saison: „Wir wissen noch nicht viel über die anderen Teams und wie sie letztlich spielen werden, zudem gibt es zwei neue Vereine, die man keinesfalls unterschätzen darf. Letztes Jahr haben wir weit unter unseren Erwartungen gespielt, heuer muss das Ziel jedenfalls sein, im oberen Playoff dabei zu sein.“