Ersatzgeschwächt mussten die BK IMMOunited Dukes in dieses Duell um die Tabellenspitze gehen, schließlich fehlten die angeschlagenen Predrag Miletic und Benni Danek. Beide Teams starteten etwas nervös in die Partie und leisteten sich einige Ballverluste. Die Gmundner fanden dann aber schneller ins Spiel und stellten nach weiteren Turnovern der Dukes auf 2:8. Die Klosterneuburger erfingen sich in weiterer Folge in der Offensive, lagen nach den ersten zehn Minuten dennoch mit 19:25 im Hintertreffen.

Im zweiten Spielabschnitt begannen die Gastgeber noch engagierter und kamen Punkt für Punkt näher, bis sie nach drei Minuten auf 28:28 stellen konnten. Die Swans reagierten mit erfolgreichen Würfen von außen, die ihnen eine 11 Punkte-Führung nach knapp acht Minuten verschafften. Zur Pause hieß es 40:48 für die Oberösterreicher.

Nach Wiederbeginn zogen die Gmundner auf +12 davon, ehe auch die Dukes wieder halbwegs im Spiel ankamen. Die Klosterneuburger schafften es aber lange nicht, die Offensivmaschinerie der Gäste ins Stocken zu bringen. In einer besseren Phase kurz vor Viertelende kamen die Gastgeber wieder heran und es war alles wieder offen.

In einem heiß umkämpften Schlussviertel war es Clemens Leydolf, der seine Dukes nach fünf Minuten erstmals seit dem 2:0 zu Spielbeginn wieder in Führung brachte. In weiterer Folge zogen die Klosterneuburger sogar auf 76:70 davon. Angetrieben von einem jetzt kochenden Happyland hielten die Dukes diesen Vorsprung und gingen beim Stand von 84:78 in die letzten zwei Minuten. Da behielten sie die Nerven und der Sieg wurde nicht mehr gefährdet.

Werner Sallomon, Headcoach der Dukes: “Wir haben in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht und für den Gegner viel zugelassen. Mit einer Glanzleistung haben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht und unglaublich getroffen. Ich gratuliere meiner Mannschaft zu diesem Sieg.“

Clemens Leydolf, Spieler der Dukes: „Das Spiel war enorm wichtig für uns. Wir haben unseren Fans bewiesen, dass wir den ersten Platz in der Liga verdient haben. Ich glaube, anlässlich von Werners 500. Spiel war das das größte Geschenk, das wir ihm machen konnten. Ich bin unglaublich stolz und glücklich über den Sieg.“

BK IMMOunited Dukes vs. Swans Gmunden 91:83 (19:25, 21:23, 20:16, 31:19)

Werfer Dukes: Blazevic 19, Leydolf 14, Bauer 13, Lanegger 13, Burgemeister 11, Hopfgartner 10, Bavcic 8, Lakoju 2, Jakubowski 1

Werfer Swans: Loveridge 17, Blazan 16, Friedrich 16, Barton 12, Murati 10, Ogunyemi 6, Schartmüller 3, Hieslmair 2, Güttl 1