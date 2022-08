Ein „Big Man“ als letztes Puzzleteil für die Klosterneuburger Dukes

Werbung

Nachdem der kurzfristige Abgang von Robert Montgomery etwas Unruhe in die Kaderplanung der Klosterneuburger für die kommende Superliga-Saison brachte, dürfte jetzt alles finalisiert sein. Oreoluwapo „Rey“ Idowu heißt das letzte Puzzleteil im Spiel der Klosterneuburger, die jetzt vermelden, dass die Kaderplanung abgeschlossen ist.

Mit seinen 2,06 Metern ist Idowu ein sehr physischer Spieler, der seine Qualitäten besonders unter dem Korb hat. Er kann sowohl als Center aber auch als Forward eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit dürfte das Spiel der Dukes in der kommenden Saison etwas variabler machen.

„Er passt charakterlich gut ins Team und ist das letzte Puzzleteil, das uns für die Mannschaft noch gefehlt hat“ Chris O’Shea Coach BK Dukes

Der neue „US-Boy“ wurde in Melbourne/Florida in den USA geboren und startet seine Profikarriere bei den Dukes. Zuvor besuchte der 23-jährige das Illinois State College und Tulsa, wo er in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt auf 7,9 Punkte und 4,7 Rebounds pro Spiel kam.

„Rey bringt uns sehr viel Physis unter dem Korb und wird uns beim Scoren aus der Nahdistanz und beim Rebounding helfen. Er passt charakterlich gut ins Team und ist das letzte Puzzleteil, das uns für die Mannschaft noch gefehlt hat“, so Dukes-Coach Chris O’Shea.

„Ich möchte Headcoach Chris O‘Shea und dem Management danken, nun ein Teil der Dukes-Familie zu sein. Ich freue mich sehr darauf, das Team und den Staff kennenzulernen und mit ihnen die Vorbereitung für kommende Saison zu beginnen. Ich möchte dem Team ein hohes Maß an Physis und Wettbewerbsfähigkeit verleihen und dabei helfen, sowohl in der Offense als auch der Defense zu dominieren. Ich liebe es zu spielen und hoffe, dass mein Siegeswille vom ersten Tag an sichtbar wird. Ich habe im Sommer hart trainiert und will Klosterneuburg helfen, in neue Höhen vorzudringen“, meint der hochmotivierte Rey Idowu.

Idowu ist nach Jakob Wonisch, Delante Jones und Kevin Bracy-Davis die vierte Neuverpflichtung in der Off-Season, zudem konnte der Stamm des Teams gehalten werden. Am kommenden Montag geht es für die Dukes bereits mit der Vorbereitung auf die anstehende Saison los, in der man die verkorkste letzte Spielzeit so rasch wie möglich hinter sich lassen möchte.