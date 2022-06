Klosterneuburgs Bavcic beendet seine Karriere

Werbung

Nachdem seine letzte Saison von zahlreichen Verletzungen geprägt war, gab es bereits erste Verdachtsmomente, dass Edin Bavcic in der nächsten Saison vielleicht nicht für die Dukes auf dem Spielfeld steht. Jetzt ist aus diesem Verdacht endgültig Gewissheit geworden. Der Center beendet seine aktive Karriere. Wir hatten berichtet:

Basketball Klosterneubrgs Dukes-Kapitän Bavcic beendete Karriere

„Nach über 20 Jahren im Profi-Basketball ist der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Karriere zu beenden. Die Entscheidung war nicht leicht und ich möchte an dieser Stelle allen meinen ehemaligen Spielkameraden, Coaches und Fans danken. Auch meine Familie ist immer hinter mir gestanden, hat mich unterstützt und ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. In den vergangen fünf Jahren sind wir von den Dukes sehr herzlich aufgenommen worden, auch dafür sage ich Danke“, so Bavcic.

„Basketball hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin, er fließt durch meine Venen und begleitet mich auf jeden Fall weiter.“

Der Center wechselte 2017 nach hochkarätigen Stationen in der Türkei, Deutschland, Slowenien, Italien, Frankreich und Griechenland zu den Dukes nach Klosterneuburg. Er wurde in seiner aktiven Karriere auch mehrfach ins bosnische Nationalteam einberufen.

Bei den Dukes war er nicht nur durch seine spielerischen Qualitäten kaum zu ersetzen, denn mit seiner Erfahrung und seiner Einstellung war er ein wichtiges Vorbild für die jüngeren Spieler. Immerhin stand er die gesamten fünf Jahrem die er für Klosterneuburg spielte, als Kapitän auf dem Feld.

Zu seinen Zukunftsplänen führt Bavcic aus: „Jetzt ist es an der Zeit, andere Dinge anzugehen. Meine Familie und ich fühlen uns in Klosterneuburg sehr wohl, daher führen wir bereits Gespräche, wie ich dem Verein auf andere Art weiterhelfen kann. Ich bin bereits beim Klosterneuburger Kooperationspartner in Tulln als Trainer tätig, veranstalte Sommer-Camps und bin bei 3x3-Turnieren dabei. Basketball hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin, er fließt durch meine Venen und begleitet mich auf jeden Fall weiter. Ich freue mich jedenfalls auf meine neue Rolle.“

Auch BK-Obmann Werner Sallomon ist dankbar für den Einsatz, mit dem Bavcic für die Dukes auf dem Feld stand: „Edin hat uns über viele Jahre begleitet und dem Verein, auch abseits des Spielfeldes, viel gegeben. Es freut mich, dass er mit seiner Familie hier auch eine neue Heimat gefunden hat und dem Klosterneuburger Basketball treu bleiben will. Ich möchte mich herzlich für sein Engagement bedanken und bin froh, wenn wir auch in Zukunft zusammenarbeiten können.“