Beste Werbung fürs Damentennis

Das Ziel der Klosterneuburger in ihrem letzten Gruppenspiel war ein Sieg über Bludenz, um den dritten Platz in der Gruppenphase zu erreichen. Nach den Einzelspielen sah es dann aber nicht so gut aus. Jana Vrbova musste sich nach Satzausgleich im Match-Tiebreak doch noch mit 9:11 geschlagen geben. Karolina Novotna zog gegen Camilla Gennaro mit 3:6, 4:6 den Kürzeren und auch Eva Nyikos war gegen MIa Liepert (3:6, 3:6). chancenlos. Aber Caroline Ilowska punktete klar gegen Emma Leitner (6:3, 6:2) und auch Lisa Reichmann ließ ihrer Gegnerin Sara Medik mit 6:1, 6:0 keine Chance. Es stand also 2:3 nach den Einzelbegegnungen und mit zwei Doppelsiegen war die Begegnung noch zu drehen.

Mit zwei Doppelsiegen Partie gedreht

Die zahlreichen Fans auf der Anlage glaubten jedenfalls noch an den Erfolg, wohl wissend um die Doppelstärke der Heimischen. Nach intensiven Überlegungen von Mannschaftsführerin Pia König und ihrer Stellvertreterin Lisa Reichmann entschied man sich für die Variation Einserdoppel Novotna/Vrbova und Zweier Ilowska/Nyikos. Novotna/ Vrbova gewannen überraschend glatt gegen Granwer/Gennaro mit 6:3, 6:3. Das Spiel von Ilowska/Nyikos aber entwickelte sich zu einem echten Krimi. Der erste Satz ging zwar mit 7:6 an den 1. KTV aber im zweiten dominierten anfangs die Gegnerinnen und gewannen dann knapp mit 7:6. Also musste das Match-Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheiden. Hier waren die Klosterneuburgerinnen schon mit 2:5 hinten, schafften aber doch noch mit 10:8 den entscheidenden Punkt zum 4:3-Gesamtsieg. Das gesetzte Ziel wurde damit erreicht, der dritte Platz war nur noch durch eine echte Sensation umkehrbar. Die passierte dann am Sonntag, als die Bludenzerinnen die favorisierten Weigelsdorferinnen mit 4:3 besiegen konnten und auf den dritten Platz vorrückten.

Weigelsdorf hat aber bereits ein Siegpunkt gereicht, um den zweiten Platz abzusichern und im Final Four vertreten zu sein. Und dieser war schon im Einzel gesichert. Weil die Tschechin Zdena Safarova beim Topspiel gegen Veronika Bokor aufgeben musste und Emma Leitner der deutschen Ex-Profispielerin Justine Maria Ozga mit 4:6, 0:6 unterlag. Trotzdem schnappten sich die Vorarlbergerinnen nach den Einzelmatches, vor allem durch zwei knappe Siege im Match-Tiebreak, die Führung. Und verteidigten diese im Doppel durch einen 6:4,-6:2-Erfolg.

Für die Klosterneuburger war das Heimspiel gegen TC Bludenz trotzdem der bisherige Höhepunkt der Saison. „Was von beiden Mannschaften geboten wurde, war bis zum letzten Punkt an Spannung nicht mehr zu überbieten“, kam für Friedrich Pessicka selbst der Sieg der Bludenzerinnen gegen Weigelsdorf nicht ganz überraschend. „Bei einem glücklichen Spielverlauf hätten auch wir durchaus so eine Sensation drauf gehabt“, weiß aber auch er, dass sie eher am Ende der Gruppenphase „passiert“, wenn schon alle Messen gelesen sind. „Was unsere Spielerinnen gegen Bludenz geleistet haben, um das Spiel noch zu drehen, war einfach großartig. Und die zahlreichen Zuschauer pushten die Mannschaft bis zum letzten Punkt sensationell“, bedankt er sich.

Auch Mannschaftsführerin Pia König zieht vor dem Abstiegs-Play-off zufrieden Bilanz: „Ich kann meinen Spielerinnen nur gratulieren. Sie haben mit diesem spannenden Spiel beste Werbung für das Damentennis betrieben.“