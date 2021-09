TSV Hartberg - 1. Klosterneuburger TV 3:4. Die Mannschaft des 1. Klosterneuburger Tennisvereins startete mit einer äußerst spannenden Begegnung in diese Saison der Herren Bundesliga +35. Beiden Teams war bewusst, dass dieses Duell vorentscheidenden Charakter für den Einzug in die oberen Play-offs haben könnte und waren mit einer starken Besetzung am Start, wobei die Gastgeber, zumindest auf dem Papier, mit einer etwas stärkeren Aufstellung aufwarten konnten.

Die Klosterneuburger rund um Mannschaftsführer Mario Weber gingen aber hochmotiviert ans Werk und konnten die Hartberger in einigen Partien überraschen. Manuel Grünbeck konnte das Duell der „Einser“ mit 2:6 und 4:6 relativ souverän für sich entscheiden und einen wichtigen Punkt für die Klosterneuburger beisteuern. Für Michael Weinberger lief es weniger gut. Er konnte Branislav Sekac nur phasenweise mithalten und musste sich am Ende mit 6:3 und 6:3 geschlagen geben.

Krenzer erkämpfte wichtigen Sieg

Die spannendste Einzelbegegnung lieferten sich Björn Krenzer und Georg Hubich. Der erste Satz ging mit 4:6 an Krenzer, der im zweiten Satz schon die Chance hatte, seinen Sieg zu fixieren. Doch Hubich kämpfte sich bis ins Tiebreak, das er für sich entscheiden konnte und erzwang das Champions-Tiebreak. In diesem hatte aber wieder der für Klosterneuburg spielende Krenzer die Nase vorne und stellte auf 1:2 für den KTV. Ohne Chance war hingegen Helmut Fellner, der gegen Martin Pansy mit 6:1 und 6:3 verlor, während Patrick Gamauf mit seinem 4:6, 4:6-Erfolg über Andreas Spreitzer auf 2:3 für Klosterneuburg stellte.

In den Doppelbegegnungen war somit noch einiges möglich. Während Grünbeck und Gamauf ihr Doppel mit 7:5 und 6:3 verloren, konnten Weinberger und Fellner mit ihrem 5:7 und 3:6 über Kovacs/Pansy den Klosterneuburger Sieg fixieren.

In der nächsten Runde geht es für die Klosterneuburger auswärts gegen die Mannschaft aus Neudörfl, die sich in der ersten Runde gegen Auhof durchsetzen konnte. Das dritte und letzte Spiel der Gruppenphase findet am 11. September in Klosterneuburg gegen Auhof statt. Mit einem Sieg aus beiden Spielen wäre der Klasenerhalt fixiert.