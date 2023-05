KTV-Damen holten wichtige Punkte gegen Dornbirn

Am Donnerstag war die erste Damenmannschaft des 1. Klosterneuburger Tennisvereins daheim gegen die Titelanwärterinnen aus Linz im Einsatz. Erwartungsgemäß gab es in dieser Partie für die Klosterneuburgerinnen nicht viel zu holen. Lisa Reichmann holte den einzigen Punkt für die KTV-Damen. Caroline Ilowska hatte gegen Betina Stummer zwar Chancen, nutzte diese aber nicht und somit setzte es eine doch klare 1:6-Heimniederlage.

Gegen Dornbin, die KTV-Damen mussten hier zur langen Auswärtsfahrt antreten, lief es aber wesentlich besser. Karolina Novotna, auf der Eins gesetzt, setzte sich klar mit 6:1 und 6:0 gegen Laura Schaeder durch und auch Marlies Steiner, Eva Nyikos und Caroline Ilowska feierten deutlich Erfolg. Ava Schüller spielte gegen die deutlich höher gesetzte Emily Meyer einen hervorragenden ersten Satz und überraschte mit einem 6:3. Im zweiten Satz rief die routinierte Kontrahentin ihre Qualitäten besser ab, setzte sich mit 6:0 durch und zwang das Spiel ins Champions-Tiebreak, in dem Schüller sich knapp mit 8:10 geschlagen geben musste. Im Doppel unterlagen Novotna/Steiner zwar gegen Schaeder/Meyer mit 2:6 und 3:6, doch Nyikos/Ilowska fixierten mit einem 6:4 und 7:5 über Payer/Ströhle den verdienten 5:2-Auswärtserfolg. Die Punkte gegen Dornbirn werden die KTV-Damen ins unter Play-off mitnehmen, diese könnten also im Saisonfinish noch sehr wertvoll sein. Team-Manager Friedrich Pessicka zeigte sich begeistert vom Auftritt seiner Damen: „Es ist großartig, wie sehr sie sich reinhängen. Man merkt ihnen den Kampfgeist immer an.“

Wichtiges Heimspiel am Freitag

Bereits am Freitag geht es mit einem ganz wichtigen Heimspiel weiter. Da treten Schüller, Nyikos und Co. daheim gegen Bludenz an. Das Spiel verspricht äußerst spannend zu werden, doch mit den Heimfans im Rücken wollen die KTV-Damen hier den nächsten wichtigen Sieg einfahren, bevor die Saison in die nächste Phase geht.