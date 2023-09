Drei Musketiere sichern den Klassenerhalt

Am Wochenende kam es zum Finalturnier der Bundesliga 35+auf der Anlage des ASKÖ Auhof (OÖ). Mittendrin die Klosterneuburger, die sich in der ersten Partie des unteren Play-offs gegen Aufsteiger Deutsch-Wagram beweisen mussten. Mannschaftsführer Weber sah sich allerdings mit erheblichen Personalsorgen konfrontiert, musste man doch in dieser wichtigen Partie auf Sedletzky, Krenzer, Weihs, Posch und Fellner verzichten. Und zu allem Überfluss sagte dann auch noch Gamauf krankheitsbedingt ab, womit man sich mit drei Spielern (statt 5) am Court wiederfand – schlechte Voraussetzungen für den benötigten Sieg!

Was dann geschah, kann getrost unter die Kategorie „unglaublich“ eingestuft werden. Im Stile der drei Musketiere konnten sowohl die Nummer eins Manuel Grünbeck (6:1, 6:0), die Nummer zwei Michael Weinberger (10:3 im Champions-Tiebreak) und die Nummer drei Mario Tupy (6:0, 6:1) ihre Gegner klar bezwingen, was das 3:2 nach den Singles bedeutete – gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt! Als Sahnehäubchen gewannen Grünbeck/Tupy das einzige Doppel in zwei Sätzen, womit der Gesamtscore 4:3 nach 0:3 feststand! Der Jubel bei Weber und seinem Team kannte keine Grenzen. „Ich habe immer an die Jungs geglaubt – in den entscheidenden Momenten haben sie geliefert“, meinte der Mannschaftsführer erleichtert und stolz. Somit belegen die Babenberger den sechsten Gesamtplatz und stehen somit auch 2024 in der sportlich sehr attraktiven ersten Bundesliga der Jungsenioren. „Ich hoffe auf weitere Unterstützung des KTV für die nächste Saison“, sagt Weber, der immer wieder das tolle Mannschaftsklima sowie das „junge“ Alter der der Truppe hinweist und sich zugleich für die Unterstützung der Sponsoren und Fans sowie beim Klub bedankte.

Neuer alter Meister wurde die „Millionentruppe“ des TC Neudörfl gegen Pregarten und nach nur einem Jahr Bundesliga geht’s für den TC Deutsch Wagram wieder runter – im Finale um den Abstieg verlor man 1:4 gegen die „unabsteigbaren“ Hausherrn aus Linz.