Erst im Finale war Endstation für Ava

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Ava Schüller zu den stärksten Nachwuchsspielerinnen im ganzen Land zählt. So konnte sie sich zuletzt ja bereits den Staatsmeisterinnentitel der U18 in der Halle sichern. Jetzt legte sie beim Outdoorbewerb der selben Kategorie nach und spielte sich mit souveränen Leistungen bis ins Finale. Dort kam es zum blau-gelben NÖ-Duell mit Alexandra Zimmer.

Nach einer guten Begegnung, die über weite Strecken recht ausgeglichen verlief, musste Ava sich diesmal allerdings mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. In den entscheidenden Punkten hatte ihre Gegnerin an diesem Tag das bessere Händchen. „Eigentlich war das Spiel ja auf Augenhöhe. Letztendlich haben in etlichen Aktionen nur Kleinigkeiten öfter zugunsten meiner Gegnerin entschieden“, analysierte Ava ihren Finalauftritt.

Auch wenn eine Finalniederlage immer eine bittere Angelegenheit ist, blickt die KTV-Nachwuchshoffnung bereits in die Zukunft hin zu den anstehenden Aufgaben mit dem KTV-Team. „Jetzt freue ich mich schon beim 1. KTV auf die Herausforderung der Mitte Mai beginnenden Spiele in der 1. Bundesliga.“