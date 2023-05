Zweiter Sieg im dritten Spiel

Bereits im Vorfeld war klar, dass das Duell zwischen den KTV-Herren und der Mannschaft von Hofstetten-Grünau eine spannende Angelegenheit werden sollte. Das zeigte sich dann gleich in den ersten Matches.

Elias Hoxha konnte im Einserduell gegen den slowakischen Legionär Patrik Fabian im ersten Satz mithalten, musste sich schlussendlich aber dann doch deutlich mit 6:3 und 6:1 geschlagen geben. Eine richtige Schlacht war das Duell zwischen Adrian Vorhemus und Miroslav Kleman. Vorhemus musste den ersten Satz noch mit 6:3 abgeben, kämpfte sich im zweiten Satz aber zu einem 5:7 und läutete damit eine spannende Schlussphase ein. Im dritten Satz hatte Kleman dann mit 7:6 das bessere Ende für sich.

In den restlichen Einzelbegegnungen blieben die KTV-Herren dann allerdings souverän. Mario Tupy hatte nur im ersten Satz mit Dominik Kotek zu kämpfe, machte im zweiten Satz aber alles klar (4:6 und 2:6). Nick Ihlenfeld brachte seine starke Form ebenfalls aufs Feld und ließ mit einem 1:6 und 3:6 gegen Benjamin Klauser nichts anbrennen. Besonders deutlich war der Erfolg von Sebastian Wojta gegen Stephan Böhm mit 1:6 und 1:6. Patrick Gamauf setzte sich im ersten Satz mit 3:6 gegen Alexander Linsbicherl durch und behielt in einer spannenden Schlussphase des zweiten Satzes die Nerven, wodurch er diesen mit 6:7 für sich entschied.

Im Doppel mussten sich Tupy/Gamauf im Champions-Tiebreak gegen Fabian/Linsbichler geschlagen geben, dafür setzten sich Hoxha/Vorhemus und Ihlenfeld/Wojta relativ deutlich durch. Somit stand am Ende der Partie ein sehr zufriedenstellendes 6:3 für die KTV-Herren zu Buche.

Mannschaftsführer Mario Tupy war voll des Lobes für seine Mannschaft: „Wir haben, besonders mit unseren jungen Spielern, eine sehr schlagkräftige Truppe auf dem Platz, die sehr viel Potenzial hat und dieses im Moment auch gut abruft. Ich denke, es macht sich schon bezahlt, dass wir unserer Linie treu bleiben und ohne Legionäre um den Klassenerhalt kämpfen.“

Jetzt geht die Landesliga A in eine kurze Pause. Am 3. Juni geht es für die KTV-Herren mit dem Heimspiel gegen die erste Mannschaft des TC Tulln weiter. Eine womöglich richtungsweisende Partie. Wenn die Klosterneuburger an ihre jüngste Leistung anschließen und wieder punkten, wäre das ein großer Schritt in Richtung des Klassenerhalts.