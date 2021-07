1. KLOSTERNEUBURGER TV - UTC AMSTETTEN 0:9. Auch im letzten Spiel der 2. Bundesliga können die Klosterneuburger nicht anschreiben. Die Klosterneuburger mussten ohne Kristof Minarik und ohne Alberto Cammarata antreten. Dadurch rutschte Mannschaftsführer Mario Tupy auf die Eins und auch für den Rest des Teams wurden die Aufgaben dadurch nicht leichter. „Vor ein paar Jahren, hätte ich auf dem Level vielleicht mithalten können, aber jetzt reicht es dafür nicht mehr,“ gibt Tupy zu.

Dabei lieferte er im Duell mit Gregor Hausberger eine durchaus beachtliche Leistung ab. Den ersten Satz konnte er dem deutlichen Favoriten sogar mit 7:5 abluchsen. Danach schien Hausberger aber den längeren Atem zu haben und Tupys Zerrung machte sich immer deutlicher bemerkbar. . Der zweite Satz ging mit 3:6 an den Amstettner und auch das abschließende Champions-Tiebreak musste Tupy mit 2:10 klar abgeben.

KTV ohne Minarik und Cammarata

Patrick Gamauf kam gegen Tomas Liska nicht über ein 2:6, 2:6 hinaus und auch Rainer Fröschl konnte in seinem Duell mit Manuel Pröll nicht viel ausrichten, vermutlich auch weil er weiterhin Probleme mit dem Ellenbogen hat.

Auch auf den weiteren Positionen zeigten die Gäste sich äußerst kompakt. Daniel Riel ging gegen Felix Schüller mit 0:6,0:6 unter für Julian franke setzte es ein 0:6,1:6 und Leon Günthner musste sich gegen Dominik Winninger mit 1:6 und 1:6 geschlagen geben.

Im Doppel mussten Tupy/Gamauf rasch w.o. geben. „Die Zerrung hat mir bei der Vorhand und beim Aufschlag massive Probleme bereitet und es ging dann nicht mehr,“ erklärt Tupy die Aufgabe. Rainer Fröschl und Daniel Riel waren gegen Manuel Pröll und Felix Schüller genauso auf verlorenem Posten, wieJulian Franke und Leon Günthner gegen Christof Zeiler und Dominik Winninger.

Nächste Saison in der Landesliga

Für die KTV-Herren geht es in der nächste Saison in der Landesliga weiter. Diese wird aber auch herausfordernd werden, wie Tupy weiß: „Die Niederösterreichische Landesliga ist sehr stark und wir werden sicherlich gefordert werden. Trotzdem werden wir hoffentlich mehr Erfolgserlebnisse haben, als das in dieser Saison der Fall war.“

Mit welcher Mannschaft man in die nächste Saison geht, ist aktuell noch unklar, das möchte Tupy im August mit seinen Spielern klären: „Eine Verstärkung auf der ersten Position wäre wichtig, um mithalten zu können. Ansonsten wäre es uns natürlich ein Anliegen, dass die jungen Klosterneuburger Talente weiterhin mit uns spielen.“

Über den Aufstieg zurück in die 2. Bundesliga möchte Tupy aktuell noch nicht nachdenken: „Die Landesliga ist im Spitzenfeld so ausgeglichen, wie das auch in der 2. Bundesliga der Fall war. Selbst wenn man den Aufstieg im Visier hat, gibt es da immer einige sehr starke Konkurrenten.“