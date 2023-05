Knapper Sieg zum Auftakt

Etwas verjüngt, aber durchaus noch schlagkräftig gingen die Herren des 1. Klosterneuburger TV in das erste Spiel der Saison in der Landesliga. Mit Krems stand ein schwer auszurechnender Gegner auf dem Programm. Mannschaftsführer Mario Tupy erwartete ein Duell auf Augenhöhe und lag damit goldrichtig.

In den Einzelbegegnungen wurden nur zwei Spiele bereits nach zwei Sätzen entschieden, die restlichen Spiele gingen alle in die Verlängerung und auch der Zwischenstand nach den Einzeln zeigt, wie eng es zur Sache ging: 3:3. Im Doppel glückte Tupy dann aber eine sehr gute Aufstellung. „Da hatten wir im Vorjahr nicht immer das beste Händchen, umso schöner, dass es heuer gleich im ersten Duell geklappt hat,“ freute sich der Mannschaftsführer. Tupy/Gamauf und Ihlenfeld/Wojta setzten sich in zwei Sätzen durch und fixierten somit den Erfolg für die KTV-Herren.

Auch für die restliche Saison sind durchwegs spannende Duelle zu erwarten. Abgesehen von den Titelfavoriten aus St. Pölten scheint die gesamte Liga auf einem sehr ähnlichen Niveau zu agieren und Favoriten sind schwer festzumachen. Die Klosterneuburger, die heuer vermutlich die ganze Saison ohne Legionär antreten werden, haben sich den Klassenerhalt als Ziel gesteckt.