1. KLOSTERNEUBURGER TV - UTC WR. NEUSTADT 4:3. Im unteren Play-off machten die Klosterneuburger Tennisdamen es gegen Wr. Neustadt äußerst spannend und setzten sich erneut erst im letzten Doppel durch. „Die Entscheidungen im letzten Doppel verfolgen uns schon über die ganze Saison, das war nichts für schwache Nerven,“ schnauft Team-Manager Friedrich Pessicka nach dem Heimsieg gegen Wr. Neustadt durch.

Pia König, Caroline Ilowska und Eva Nyikos steuerten im Einzel drei Punkte für den KTV bei. König konnte sich mit einer starken Leistung mit 6:4 und 6:2 durchsetzen, während Ilowska 6:3 und 6:3 gewann. Beeindruckend war erneut die Leistung von Eva Nyikos, die Katarina Kachlikova trotz starker Gegenwehr den ersten Satz mit 6:0 abnahm und die immer stärker werdende Slowakin auch im zweiten Satz mit 6:4 bezwang.

Lisa Reichmann lieferte sich mit Alexandra Vasilyeva ein Duell auf Augenhöhe, musste sich der Favoritin aber mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Laur Radakovic matchte sich ebenfalls auf Augenhöhe mit Alina Michalitsch, unterlag am Ende aber im Champions-Tiebreak mit 7:10.

Christoph Nurschinger Spannung fast schon garantiert

Die Ausgangslage für die Doppel war klar: Eines der beiden Spiele musste gewonnen werden, dann wäre der Klassenerhalt fixiert.

Ilowska und Nyikos spielten in beiden Sätzen eine gute Partie gegen Kachlikova und Teufl, doch besonders im zweiten Satz hatten die Wr. Neustädterinnen das Glück oft auf ihrer Seite.

Somit lag es an Radakovic und König. Die beiden präsentierten sich sehr gut abgestimmt und ließen sich auch von starken Aktionen ihrer Kontrahentinnen nicht aus dem Konzept bringen. Der erste Satz ging mit 6:4 an Klosterneuburg. Im zweiten Satz konnten die KTV-Damen sich noch steigern und diesen mit 6:3 für sich entscheiden.

Klassenerhalt fixiertPlanung im August

Der Klassenerhalt ist somit geschafft und jetzt gibt es für einige Spielerinnen eine wohlverdiente Pause. Da es in der Bundesliga ab der nächsten Saison aber nur vier Einzelspiele pro Partie gibt, wird man sich überlegen müssen, wie man die nächste Spielzeit anlegt.

Das Team wird sich zu diesem Zweck im August treffen, und die weitere Vorgehensweise gemeinsam besprechen. Der Mannschaftsführung ist es ein großes Anliegen, die Spielerinnen in diese Entscheidungen einzubinden. „Die Spielerinnen schätzen den familiären Umgang und ich glaube, das macht uns als Team stark. Die Spielerinnen danken es uns immer wieder mit tollen Leistungen. Diesen Weg wollen wir auch bei solchen Entscheidungen gehen,“ erklärt der Team-Manager die Einbindung der Spielerinnen.

Mit der Saison ist Pessicka äußerst zufrieden: „Wir haben das obere Play-off nur sehr knapp verpasst und unser Ziel, den Klassenerhalt, souverän erreicht. Großes Kompliment an die Spielerinnen und ein großes Dankeschön an all unsere Unterstützter!“