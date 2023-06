Erwartete Niederlage gegen den Titelfavoriten

Elias Hoxha fehlte den KTV-Herren im Auswärtsspiel gegen St. Pölten, was die ohnehin schwierige Ausgangssituation natürlich nicht leichter machte. Dennoch verkauften die Klosterneuburger sich gegen das Team aus der Landeshauptstadt, das mit den Legionären Matej Marscak und Dominik Kellovsky in bester Aufstellung antrat, durchaus gut.

Für einen Punkt in den Einzelbegegnungen sorgte Patrick Gamauf gegen Gerald Schwarzenpoller. Dabei ließ sich der Klosterneuburger Routinier auch von einer Regenunterbrechung und der Verschiebung der Partie in die Halle nicht aus dem Konzept bringen. Nachdem auch die beiden ersten Doppel klar an St. Pölten gingen, gaben die Gastgeber im dritten Doppel w.o. und hatten dennoch die vollen Punkte in der Tasche.

„Das war so schon zu erwarten und wir haben uns nicht schlecht verkauft. Jetzt kommen mit Wr. Neustadt und Scheibbs noch zwei sehr interessante Spiele auf uns zu“, so KTV-Mannschaftsführer Mario Tupy.