Wichtiger Heimsieg gegen Schwaz

Bereits vor dem Heimspiel gegen Schwaz war klar, dass dieses Spiel eine entscheidende Rolle im Kampf um den Klassenerhalt spielen würde. Dementsprechen intensiv und hochspannend ging es zur Sache. Im Einserduell brauchte Jana Vrbova ein paar Games, um zu ihrer Form zu finden, ab dem Stand von 3:3 machte sie aber alles klar und setzte sich gegen Anna-Lena Ebster mit 6:3 und 6:0 durch. Auch Marlies Steiner und Eva Nyikos feierten sehr klare Erfolge. Nachdem Caroline Ilowska und Lisa Reichmann sich aber jeweils in einem hart umkämpften Champions-Tiebreak geschlagen geben musste, ging es mit 3:2 in die Doppel und die Partie war weiterhin auf des Messers Schneide.

Die Doppelaufstellung überraschte: anders als in den vergangenen Begegnungen spielten Vrbova/Ilowska und trafen auf Ebster/Ciskova. Die hochklassige Begegnung ging mit 6:2 und 6:2 an Klosterneuburg. Auch Steiner/Nyikos setzten sich in ihrem Doppel durch und fixierten somit den 5:2-Erfolg. Der Klassenerhalt sollte somit nurmehr Formsache sein und am nächsten Samstag steht noch das Auswärtsduell gegen Klagenfurt auf dem Programm.