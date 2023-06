Wr. Neustadt war zu stark

Die Herren von Mannschaftsführer Mario Tupy gingen in der Rolle der Außenseiter ins Duell mit Wr. Neustadt und kassierten trotz teils guter Leistungen eine 6:3-Niederlage.

Elias Hoxha konnte im „Einserduell“ gegen den klaren Favoriten Matej Galix zumindest im ersten Satz gut mithalten (7:5), bevor er im zweiten keine Chance mehr hatte (6:1). Mario Tupy, Adrian Vorhemus und Nick Ihlenfeld hielten in ihren Partien zumindest phasenweise auf Augenhöhe mit, kassierten aber ebenfalls Niederlagen in zwei Sätzen. Sebastian Wojta und Patrick Gamauf machten es besser. Wojta siegte in zwei Sätzen gegen Bernhard Pürrer und Gamauf drehte die Partie nach einem verlorenen ersten Satz um und setzte sich in drei Sätzen durch (7:,2:6,2:6).

Auch im Doppel waren die Gastgeber, die nicht umsonst in der Tabelle auf dem zweiten Platz liegen, eine Kategorie zu stark. Hoxha/Tupy und Vorhemus/Gamauf mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben, wobei es besonder Vorhemus/Gamauf im Duell mit Steiner/Höller sehr spannend machten (7:5,7:5). Für ein Erfolgserlebnis sorgten aber Ihlenfeld/Wojta mit einem Sieg über Pürrer/Kirchhofer (6:3,6:3). Am Samstag steht das letzte Spiel, nämlich die Schittpartie gegen Scheibbs an. Der Klassenerhalt ist mittlerweile sehr wahrscheinlich. Bei einem Sieg in diesem Duell, wäre er fixiert.