Zweites KTV-Damenteam: Erster Schritt hin zur Landesliga

Die zweite Damenmannschaft des 1. Klosterneuburger TV spielt aktuell um den Einzug in die Landesliga B. Im ersten Duell gegen den TC Blindenmarkt konnte dabei ein 4:3-Erfolg eingefahren werden. Die Partie verlief äußerst spannend, besonders im Einzel ging es knapp zur Sache.

Helena Nyikos verschlief gegen Dagmar Heindl den ersten Satz mit 2:6, konnte sich dann aber aufrichten und mit zwei 6:1-Sätzen doch noch gewinnen. Auch Martina Gieber musste gegen Karina Wagner nach zwei äußerst knappen Sätzen in den dritten Durchgang, um sich durchzusetzen. Alexandra Wieger fand nach einem abgegebenen ersten Satz wieder in die Spur und erzwang den entscheidenden dritten Satz, der aber an ihre Konkurrentin aus Blindenmarkt ging. Ulrika Daxer konnte sich als einzige KTV-Spielerin im Einzel in zwei Sätzen durchsetzen, während Birgit Ehling sich in zwei Sätzen geschlagen geben musste.

Den knappen Vorsprung aus den Einzelbegegnungen brachten Nyikos/Gieber dann gegen Wagner/Digruber mit einem klaren 6:4, 6:1 ins Trockene, während Wieger/Daxer sich im zweiten Doppel gegen Heindl/Krimm mit 6:4,6:7 und 6:10 äußerst knapp geschlagen geben mussten.