Jakob Heinreichsberger: Der Weltmeister im Gespräch

Der Klosterneuburger Jakob Heinreichsberger krönte seine Karriere als Tischfußballer zuletzt mit dem Weltmeistertitel im Mannschaftsbewerb, wobei er als Kapitän und Trainer maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams hatte. Die NÖN bat ihn daher zum Gespräch.

NÖN:Tischfußball kennt man vielerorts als lustigen Zeitvertreib für zwischendurch und nicht jedem wird bekannt sein, dass es hier auch eine professionelle Szene gibt. Wie sind Sie dazu gekommen, diesen Sport so intensiv zu betreiben?

Beim Tischfußball geht es auch viel um Emotion und Körpersprache. Hierlässt Jakob Heinreichsberger seinen Konrahenten deutlich spüren, wer gerade am Drücker ist. Foto: Surf‘up

Jakob Heinreichsberger: Der Anfang war sehr klassisch. Im Gymnasium Klosterneuburg stand im Pausenraum ein Tisch, auf dem ich erste Erfahrungen gemacht und meistens verloren habe. Als Kombinationsgeschenk zu Matura und Geburtstag habe ich mir einen Wettkampftisch gewünscht, den mir meine Mutter auch tatsächlich geschenkt hat. Dann habe ich mich mit meinem besten Freund und dem Tisch eingesperrt und pausenlos gespielt. Dann habe ich auf Youtube Videos von Spielen gefunden und über diese versucht immer besser zu werden. Auch beim Fortgehen habe ich viel gespielt, wobei ich zugeben muss, dass ich damals auch sehr viel verloren habe. Das hat mich aber nicht abgeschreckt.

Und wie ging es mit den Vereinen los?

Heinreichsberger: Ich bin dann nach Wien, St. Pölten und ins Pielachtal zu den Vereinen und Turnieren gefahren. Da sind die ersten großen Schritte passiert. Besonders im Pielachtal habe ich gemeinsam mit zwei Nachwuchsspielern sehr viel trainiert und große Schritte gemacht. Die Anreise zu den Heimspielen war zwar wesentlich weiter, als zu den Auswärtsspielen in Wien, aber die Wege haben sich ausgezahlt. Diese Phase ging bis 2010.

Danach haben Sie für mehrere Jahre eine Pause eingelegt. Wie kam es dazu?

Heinreichsberger: Damals ist meine Mutter gestorben, die mich immer großartig unterstützt hat. Dadurch war Tischfußball einfach nicht mehr im Fokus. Ich bin zwar noch immer wieder am Tisch gestanden, aber nicht mehr mit dem selben Fokus und Ehrgeiz.

Wie kam es danach zur Rückkehr?

Heinreichsberger: Ich bin durch Zufall wieder reingerutscht. Ich wurde gefragt, ob ich bei einem Team in der dritten Wiener Liga aushelfen kann. Mit zwei weiteren sehr guten Kollegen sind wir dann innerhalb von zwei Jahren in die erste Liga aufgestiegen. Danach habe ich zum TFC Saltamontes gewechselt, mit dem ich 2017 bei der Champions-League einen vierten Platz holen konnte. Das restliche Jahr verlief sehr erfolgreich und 2018 konnte ich in Bratislava ein großes Turnier gewinnen. Dadurch kam der Hunger auf mehr.

Was macht für Sie die Faszination am Tischfußball aus?

Heinreichsberger: Du bist unglaublich nah an deinem Gegner dran. Abgesehen davon, was spielerisch auf dem Tisch passiert, kommt da sehr viel Emotion mit. Du kannst gut etwas über den Tisch senden und musst aber gleichzeitig aufpassen, dass der Gegner dich nicht aus dem Konzept bringt. Da passiert sehr viel im Kopf und das überträgt sich auf den Tisch. Mentale Stärke ist neben Feingefühl und Präzision ungaublich wichtig in diesem Sport.

Was sind weitere Eigenschaften, die eine Weltklasse-Tischfußballer mitbringen muss?

Heinreichsberger: Man braucht einen gewissen Geduldsfaden. Besonders auf dem Tisch der in Österreich gespielt wird, der sehr schwierig ist. Da braucht es jahrelanges Training, um ein gewisses Niveau zu erreichen.

Apropos Training. Wie legt ein Weltmeister mit jahrelanger Erfahrung sein Training an?

Heinreichsberger: Die technischen Grundlagen für Pässe, Schüsse und alles andere sind bei mir mittlerweile gelegt. Für mich geht es viel darum, gegen sehr starke Gegner zu trainieren. Nur so lernst du richtig, deine Gegner zu lesen und zu verstecken, was du selber spielen möchtest.

Den Weltmeistertitel im Mannschaftsbewerb haben Sie zuletzt bereits als das Größte bezeichnet, das man im Tischfußball erreichen kann. Was waren die Highlights auf dem Weg zum Titel?

Heinreichsberger: Das ist schwierig zu sagen. Das Viertelfinale gegen Holland, als Kevin Hundstorfer die Partie gedreht hat, ist sicher dabei. Zu spüren, was für eine geschlossene Truppe unser Team war, gehört auch zu den Highlights. Ein ganz besonderer Moment war natürlich auch, als der letzte Ball im Finale im Tor eingeschlagen ist. Mir fehlen selten die Worte, aber da war ich im positivsten Sinn sprachlos. Da habe ich mich auch meiner Mutter, die wirklich immer eine sehr große Unterstützung war, sehr nahe gefühlt.

Was war der entscheidene Faktor für den Titelgewinn?

Heinreichsberger: Wie geschlossen wir als Mannschaft waren. Zum Beispiel: Ein Teamkollege hatte gegen Holland keine gute Partie und wollte im Semifinale ausgewechselt werden. Wir haben ihn als Einheit aber wieder aufgebaut und dann hat er im Semifinale und Finale eine unglaubliche Leistung gebracht.

Wie sehen jetzt die weiteren Karrierepläne des Weltmeisters aus?

Heinreichsberger: Im August wird die World Series auf Garlando gespielt. Das ist ungefähr mit einem Grand Slam im Tennis zu vergleichen. Da werde ich am Start sein und im September wartet dann bereits das nächste große Turnier. Ich werde am Start sein, aber ohne jeglichen Druck. Ich freue mich darauf und werde mich vorbereiten, aber ich glaube nicht, dass diese Saison noch ein größeres Highlight als den Weltmeistertitel bieten kann.