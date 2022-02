Das "gewonnene Remis" des 1. ASV Klosterneuburg

Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang der 1. Klasse Mitte A lag große Spannung in der Luft. Aufgrund der zahlreichen coronabedingten Verschiebungen wird die Liga nach der Hinrunde nämlich in ein oberes und ein unteres Play-off geteilt. Die Chancen auf den Aufstieg wären im unteren Play-off natürlich dahin. Für die Klosterneuburger ging es im direkten Duell mit Tulln um den letzten Platz in besagtem Play-off.

Die Ausgangslage war klar: Den Klosterneuburgern würde ein Unentschieden reichen, um das obere Play-off zu erreichen.

Das Lokalderby begann vielversprechend. Kapitän Joshua Operschall und sein Team stellten rasch auf 2:1 vor dem Doppel. In jenem, taktisch nicht unwesentlichen Spiel, konnten Joshua Operschall und Richard Waiss allerdings einige Chancen nicht nutzen und mussten sich 1:3 geschlagen geben.

Nach der umkämpften Niederlage von Operschall gegen die Nummer eins der Tullner, Ronald Görnet, gingen die Gastgeber mit 3:2 in Führung. Der kurzfristig einberufene Edeljoker Stefan Kalteis sorgte im Anschluss aber für den wichtigen Ausgleich mit einem glatten Sieg gegen Johannes Wallisch.

Durch die Niederlagen von Richard Waiss gegen Michael Schuster sowie jene von Kalteis gegen Görnet standen die Babenberger plötzlich mit dem Zwischenstand von 3:5 mit dem Rücken zur Wand. Kapitän Operschall konnte mit einem weiteren Sieg auf 4:5 stellen und die Entscheidung fiel im letzten Spiel zwischen Richard Waiss und Johannes Wallisch.

Waiss gewann zwar den ersten Satz, bevor ihm zwischenzeitlich der Faden riss. Bei 1:1 in Sätzen und mit einem 0:7-Rückstand im dritten Satz, riss er das Ruder aber noch herum und übernahm das Kommando über die Partie, die mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Der Klosterneuburger fixierte mit seinem 3:1 Erfolg den 5:5 Endstand und somit den 5. Platz in der 1. Klasse, ergo das obere Play-Off.

„Ich bin wirklich erleichtert. Wir wussten nicht genau, wie gut Stefan Kalteis wirklich drauf ist. Alle Klosterneuburger Teams haben damit in den jeweiligen Klassen das obere Play-Off erreichen können“ fasste Obmann und Jugendtrainer Fabrizian Pokorny die Ereignisse durchaus zufrieden zusammen.