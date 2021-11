Dem ASV Klosterneuburg geht ein Licht auf: Obmann Pokorny im Interview

NÖN: Als Indoor-Sportart war das Leben in den letzten Monaten nicht immer leicht. Dennoch sitzt ein strahlender Obmann vor mir. Wie kommt das?

Fabrizian Pokorny: Das Strahlen kommt vermutlich von der neuen Beleuchtung, die seit kurzer Zeit diesen Turnsaal im Gymnasium erhellt. Die Beleuchtung wurde nämlich in den Herbstferien getauscht und ist jetzt ein vielfaches heller als zuvor. Für uns ist das fast schon mehr als ein Meilenstein, wir waren seit Jahren an dem Thema dran und hatten es eigentlich schon aufgegeben. Deswegen auch mein großer Dank an alle Beteiligten, die dass ermöglicht haben.

NÖN: Die düsteren Zeiten im Turnsaal haben also ein Ende. Warum hat das Licht für Ihren Verein so große Bedeutung, während es für andere Nutzer zumindest ausreichend war?

Der Verband schreibt beim Tischtennis eine bestimmte Lichtstärke vor. Wir konnten hier bisher nur mit einer Ausnahmeregelung spielen und mussten mit viel Aufwand zusätzliche Beleuchtung an den Ringen montieren um auf die erforderliche Lichtstärke zu kommen. Das hat jetzt ein Ende und wir brauchen keine Ausnahmeregelung mehr. Außerdem gab es bereits Mitglieder, für die das Licht im Training grenzwertig war, auch für die ist die neue Situation ein absoluter Segen.

NÖN: Auch Abseits der Infrastruktur dürfte es beim ASVK gut laufen. Das gerade laufende Jugendtraining scheint gut besucht.

Absolut. Wir hatten 2013 insgesamt fünf jugendliche Vereinsmitglieder im Verein gehabt. Jetzt im Herbst 2021 sind pro Trainingstermin durchschnittlich 14 Kinder und Jugendliche pro Training im Einsatz.

Wie kommt es zu dieser durchaus erfreulichen Entwicklung?

Das kann ich mir selber nur bedingt erklären. Teilweise natürlich durch Mundpropaganda und kontinuierliche Nachwuchsarbeit.

Wie wirkt sich der rege Zulauf im Jugend- und Nachwuchsbereich auf den Verein und die Mannschaften aus?

Eine Auswirkung ist, dass ich das Trainingsaufkommen alleine nicht mehr stemmen könnte. Zum Glück habe ich jetzt auch unseren Eigenbauspieler Joshua Operschall als Co-Trainer im Jugendbereich, wo er sich schon mehr als bewiesen hat.

Wie bewerten Sie die Situation des Teams im sportlichen Betrieb?

Wir sind mit einer Mannschaft weniger am Start, für nächste Saison werden wir aber sicher wieder eine Mannschaft mehr nennen. Die Personalsorgen der Vorjahre sind definitiv vorrüber und wir haben sogar den Luxus etwas taktieren zu können.