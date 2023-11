Die Nerven behalten und abgeliefert

Nach einer erholsamen Pause während den Herbstferien konnte der ASV Klosterneuburg bei der Mannschaftsmeisterschaft seine Erfolgsserie fortsetzen. Obwohl es zwischendurch nicht danach aussah.

Das vierte Team konnte in Tulln weiterhin eine weiße Weste behalten. Durch jeweils zwei Siege von Herbert Katholnig sowie drei Erfolge von Fabrizian Pokorny war die Basis für den Gesamterfolg gelegt. Das ASVK „Obmann-Doppel“ Katholnig/Pokorny ging allerdings fast verloren. So mussten die beiden, nach verschlafenem Start und 0:2 Satzrückstand, über die volle Distanz, ehe sie das Match noch mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Die beiden Niederlagen von Anton Asamer, welche sich durch Trainingsrückstand erklärbar machen, fielen bei einem 6:2 Auswärtssieg nicht ins Gewicht.

Ein Motivationsboost der Wunder wirkte

Das Highlight der Woche war jedoch das Heimspiel der fünften Mannschaft im „Lokalderby“ gegen Zeiselmauer. Doch das Spiel startete alles andere als vielversprechend. So mussten sich sowohl Moritz Lind als auch Kapitän Michael Hadrian zu Beginn jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben. Als dann noch Lucas Menner sein erstes Einzel 0:3 verlor, sah der Zwischenstand sehr düster für die Klosterneuburger aus.

Den ersten Lichtblick gab es im Doppel Hadrian/Moritz Lind. Sie konnten gegen Matzinger/Aleksic in knappen fünf Sätzen reüssieren und läuteten damit den Beginn für die Wendung des Spiels ein. Der erste Erfolg im Einzel von Hadrian verkürzte weiter auf einen 2:3 Rückstand, ehe sich Moritz Lind Astrid Matzinger mit 1:3 geschlagen geben musste. Nach dem 3:1 Sieg von Lucas Menner verließ Fabrizian Pokorny bei einem Zwischenstand von 3:4 die Halle. Doch kurz zuvor nahm der Jugendtrainer den Mund wohl doch etwas zu voll indem er erklärte „Burschen, ich will ein 5:5 Ergebnis haben, bei einem 6:4 gibt es „Sportsbar“ für die ganze Mannschaft.“

Dies schien vor allem Menner und Lind den ultimativen Motivationsschub zu geben. So gewannen anschließend Hadrian und Menner ihre letzten beiden Einzel in fünf hart umkämpften Sätzen. Bei einem Zwischenstand von 5:4 für Klosterneuburg lag es im Entscheidungsspiel ausgerechnet am jüngsten Spieler, Moritz Lind, die Sensation zu vollenden. Er behielt die Nerven und gewann gegen Aleksic mit 3:1. Damit krönte das fünfte Team ihr Comeback mit einem legendären 6:4 Sieg. „Das hat man davon, wenn man für einen kurzen Moment an seinen eigenen Schülern zweifelt. Das Team hat mich mit einer unfassbaren Leistung eines besseren belehrt und noch gewonnen! Und natürlich sind Wettschulden Ehrenschulden,“ so der überraschte ASVK-Obmann Fabrizian Pokorny nach dem sensationellen Comeback.

Klarer verlief die Angelegenheit im Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft gegen Wörth. Das Team rund um Captain Joshua Operschall, seinen Bruder Enio sowie Sebastian Reitinger setzten sich mit einem 6:2 Sieg an die Spitze der Unterliga fest. Zwar musste Reitinger seine erste Niederlage der Saison hinnehmen, doch gewann er die beiden anderen Einzel. Mit einem 2:0 von Enio Operschall, 1:1 von Joshua Operschall und dem Fünfsatzsieg im Brüder-Doppel war alles in trockenen Tüchern.