Drei Podestplätze bei Nachwuchsliga in Wr. Neudorf

Die vierte und letzte Station der Nachwuchsliga des Niederösterreichischen Tischtennisverbandes fand am vergangenen Sonntag erneut in Wr. Neudorf statt. Unter den knapp 130 Teilnehmern war auch nahezu die gesamte Jugend-Elite des ASV Klosterneuburg mit von der Partie – und dies einmal mehr sehr erfolgreich.

In der zweithöchsten Gruppe war Sebastian Reitinger vertreten. Er konnte mit Siegen über Richard Kezai, Stefan Daubeck und Luca Curin zwar einige Pflichtaufgaben erfüllen, musste sich am Ende jedoch mit einer leicht negativen Bilanz (3:4) begnügen und konnte seine aktuell starke Form nicht ganz umsetzen.

Reitinger brachte Form nicht auf die Platte

Sein Mannschaftskollege Anton Asamer spielte hingegen in Gruppe 4 groß auf. Lediglich die Niederlage gegen Daniel Sagawe aus Baden verhinderte den Gruppensieg. Asamer musste sich Sagawe in vier knappen Sätzen geschlagen geben. Der Verlust dieses direkten Duells bescherte Asamer aber dennoch den sehr starken zweiten Platz in der Gruppe. Bemerkenswert dabei ist, dass der junge Klosterneuburger im Turnierverlauf einige Spieler besiegen konnte, gegen die er noch bei den letzten Turnieren verlor.

Kurios und wirklich nichts für schwache Nerven war die Gruppe 6 des Turniers. In dieser Gruppe waren mit Lucas Menner und Henri Kleemann gleich zwei Tischtennisasse aus der Babenbergerstadt vertreten. Dies führte auch dazu, dass das Auftaktmatch gleich zwischen den Vereinskollegen ausgetragen wurde und für eine Überraschung sorgte. So konnte der eigentliche Außenseiter Kleemann das Match über die Maximaldistanz in fünf, hart umkämpften, Sätzen für sich entscheiden. Obwohl Menner im Turnierverlauf, gegen Laurin Hartmann, noch eine weitere Niederlage einstecken musste, ging sich der Gruppensieg aus. Dies ist sicher auch auf die soliden weiteren Erfolge zurückzuführen und ein sehr großer Erfolg. Etwas unter seinen Möglichkeiten blieb Jonas Pitour in Gruppe 8. Zwei Siege bei vier Niederlagen führten für Pitour diesmal zu Platz sieben in der Gruppe.

Einen kleinen Befreiungsschlag durfte dafür Frederik Bozkurt in Gruppe 14 feiern. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen konnte Bozkurt freier aufspielen und musste sich lediglich der späteren Siegerin Luzia Magdalena Regner aus Oberpullendorf geschlagen geben. Dies bedeutete den zweiten Platz und damit die erste Podestplatzierung für Bozkurt bei einer Nachwuchsliga.

„Ich bin erstaunt und gleichzeitig sehr stolz auf unsere sehr starken Jugendlichen. Sie haben schon über die ganze Saison hinweg tolle Leistungen erbracht und nun nochmals für ein Highlight gesorgt. Einfach Spitze!“ resümierte der rekonvaleszente ASVK-Obmann und Jugendtrainer Fabrizian Pokorny, welcher in Wr. Neudorf diesmal nicht dabei sein konnte. „Vielleicht sollte ich mein Coaching öfters reduzieren wenn unsere Jungs ohne mich solche tollen Erfolge feiern.“ fügte Pokorny scherzend hinzu.