Klosterneuburgs Einserteam erzwingt zu zweit ein Remis

Das Einserteam rund um Kapitän Georg Hengl-Weinmayer musste in der ersten Oberliga-Runde mit Sabine Seidl, ihres Zeichens Senioren-Doppelstaatsmeisterin, einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen und gemeinsam mit Thomas Geirhofer zu zweit antreten. Doch mit einem Kraftakt und sensationellen Leistungen konnten Hengl-Weinmayer und Geirhofer den Gästen aus Urtal ein 5:5 abringen. Besonders der hauchdünne Fünfsatzerfolg im Doppel war für das Klosterneuburger-Duo ein wichtiger Schritt für das Remis.

Eine erfolgreiche Premiere feierte ASVK 2 in der Unterliga. Jugendklubmeister Sebastian Reitinger blieb in seinen beiden Einzelmatches auswärts gegen Kirchberg/Wagram sowie an der Seite von Jürgen Ferner im Doppel ungeschlagen. „Bemerkenswert ist, dass Reitinger in der vergangenen Saison noch zwei Klassen tiefer im Einsatz war“, lobt ASKV-Obmann und Sportwart Fabrizian Pokorny seinen Youngster. Jürgen Ferner präsentierte sich ebenfalls bärenstark und legte mit seinen drei Siegen im Einzel den Grundstein zum 6:2-Auswärtssieg für die Babenberger. Pechvogel Enio Operschall musste hingegen zwei Niederlagen hinnehmen. „Er schöpft dadurch allerdings wieder Motivation für mehr Trainingseinheiten“, ist sich Pokorny sicher.

Spektakulär wurde der Saisonauftakt für die fünfte Mannschaft rund um Mannschaftsführer Michael Hadrian in der 3. Klasse. Das Heimspiel gegen Böheimkirchen war nämlich nichts für schwache Nerven. Nachdem Nachwuchstalent Moritz Lind, Michael Hadrian und Hadrian an der Seite von Lucas Menner eine 3:1-Führung erspielen konnten, schien die Partie zu kippen. Böheimkirchen konnte, vor allem dank des ungeschlagenen David Heilinger, verkürzen und das Entscheidungsmatch herbeiführen. Menner behielt dabei allerdings die Nerven und fixierte mit einem 3:1-Sieg über Markus Pfeiffer das 5:5-Remis.

In der 4. Klasse kam es zum reinen Klosterneuburger „Stallduell“ zwischen der sechsten und siebenten Mannschaft. „Zwei Teams vom selben Verein in derselben Klasse bedeutet bei uns in Klosterneuburg immer eine Art 'Tischtennis-Fest'“, sind für Pokorny in solchen Fällen immer beide Team „Gewinner“. Die neu formierten Siebener kamen diesmal besser aus den Startlöchern und gewannen durch Jonas Pitour und Christopher Peroutka die ersten beiden Spiele in fünf Sätzen hauchdünn. Doris Bigl konnte gegen den Jugendlichen Valentin Stubenvoll zwar den Ehrenpunkt fürs 6er-Team einfahren, doch der 6:1-Sieg für ASVK 7 war nie gefährdet. „Bemerkenswert ist, dass in nahezu all unseren Teams zumindest ein jugendlicher Eigenbauspieler im Einsatz ist“, bemerkt Pokorny stolz und zeigte sich froh, dass die Saison planmäßig starten konnte. „Gratulation an all unsere Teams zu den tollen Leistungen“, meinte er noch.