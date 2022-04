Meisterschafts-Premiere nach 64 Jahren: Meileinstein für ASVK-Damen

Werbung

Erstmals in der 64-jährigen Vereinsgeschichte trat ein eigenes Team des ASV Klosterneuburg in der Meisterschaft an.

Das neue Team mit Sterre Dortland, Gaukhar Adilbekova und Afsaneh Shayesteh war bei der Damen Meisterschaft des NÖTTV in Sierndorf am Start und belegte den vierten Platz. Ein solider sportlicher Erfolg wenn man bedenkt, dass es für alle Spielerinnen das erste Turnier seit vielen Jahren beziehungswseise die erste Teilnahme an einer Meisterschaft jemals war. Die Stimmung und Motivation im Team war hervorragend und lassen auf viele weitere Erfolge hoffen.

„Ein eigenes Damen Team zu haben freut uns ganz besonders und zeigt die große Entwicklung unseres Vereins auf allen Ebenen.“ fasste Obmann Fabrizian Pokorny erfreut zusammen.