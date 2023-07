Oberliga-Team schaffte den Klassenerhalt

Begonnen hatte die Saison im Herbst mit einer Niederlage, welche für die ganze Saison bezeichnend sein sollte. Gegen das Team aus Wr. Neudorf musste man sich hauchdünn mit 4:6 geschlagen geben.

Dabei verlor Sabine Seidl im Entscheidungsmatch gegen Borys Szuta mit 12:14 im Entscheidungssatz und gab somit das Unentschieden aus der Hand. Eine noch bittere Niederlage setzte es in der darauffolgenden Runde gegen Wienerwald. Peter Horvath und der ehemalige ASVK-Spieler Bernhard Sell aus Pressbaum konnten zu zweit mit 6:3 gegen Seidl, Hengl-Weinmayer und Geirhofer reüssieren. Die ersten Lichtblicke waren erst im Frühjahr zu verzeichnen. Ein solides Unentschieden gegen Wieselburg sowie ein starker 6:3

Sieg gegen ESV Amstetten brachten in der Rückrunde zumindest kurzfristig Luft zum Durchatmen. Da vor allem Sabine Seidl, ihres Zeichens Staatsmeisterin im Doppel, immer wieder Pech in entscheidenden und hauchdünnen Matches hatte, mussten Georg Hengl-Weinmayer und Thomas Geirhofer punkten.

Geirhofer mit traumhafter Saison

Letzterer legte dagegen die beste Saison seit einigen Jahren hin. So hielt Geirhofer am Ende bei einer Bilanz von 28 Siegen bei 16 Niederlagen und war damit am 8. Platz in der Oberliga Einzelrangliste.

Dass der Ligaerhalt letztlich realisiert werden konnte, war nur der Tatsache geschuldet, da in den beiden 2. Landesligen eine Mannschaft weniger war und daher maximal 3 Absteiger aus ebendieser kamen. Damit konnte der bestplatzierte 9. aller Oberligen in der Oberliga verbleiben. Dies betrifft glücklicherweise das Team des ASV Klosterneuburg.Keine Verstärkungen geplantFür die kommende Saison sind derzeit noch keine personellen Verstärkungen geplant, jedoch spielen schon einige Eigenbauspieler der Klosterneuburger Tischtennis-Asse groß auf und es wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein bis diese in das Top-Team drängen.

„Wir sind wirklich extrem froh, dass unser erstes Team die Oberliga halten konnte. Es ist nicht nur aus Vereinssicht, sondern vor allem auch für unsere jungen aufstrebenden Spieler sehr wichtig, eine höhere Perspektive für die nächste Saison zu haben.“ so der zuversichtliche Obmann und Jugendtrainer Fabrizian Pokorny.