Perfekte Saison verspielt

Große Auswirkungen auf das Meisterschaftsrennen wird das Unentschieden der zweiten ASVK-Mannschaft in der 1. Klasse Mitte wohl nicht mehr haben. Rechnerisch sind die Klosterneuburger bereits durch und damit auf dem Weg in die Unterliga. Dennoch war Obmann und Headcoach Fabrizian Pokorny „not amused“ über das Unentschieden gegen Langenlois/Hadersdorf. Jürgen Ferner war zwar in guter Form, gewann seine drei Einzel und auch im Doppel mit Joshua Operschall.

Enio Operschall kassierte allerdings drei Niederlagen und Joshua Operschall musste zwei Rückschläge einstecken. Besonders Enio wird sich ärgern. Er hatte gegen Herbert Scherz im letzten Spiel schon einen 2:0-Satzvorsprung, gab diesen aber noch aus der Hand, wodurch das 5:5 Unentschieden fixiert war. Bis zu diesem Spiel sah alles danach aus, als dürften die ASVK-Spieler sich eine perfekte Saison freuen, diese Chance ist jetzt vertan. „Das war ein lehrreicher Schuss vor den Bug. Wir dürfen unsere Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir nächstes Jahr in der Unterliga reüssieren wollen, können wir uns solche Auftritte auf keinen Fall leisten,“ so der sichtlich verärgerte Fabrizian Pokorny.