Sabine Seidl ist österreichische Meisterin

Die Österreichischen Tischtennis Meisterschaften der Senioren 2023 fanden im Sportpark Klagenfurt statt. 208 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben Nennungen in insgesamt 33 Bewerben in den Altersklassen von 40+ bis 80+ ab. Für den ASV Klosterneuburg waren dabei Sabine Seidl und Georg Hengl-Weinmayer am Start. „Medaillen-Garant“ Sabine Seidl spielte diesmal aber besonders groß auf.

Stallduell um den Titel

Schon in der Vorrunden Gruppe des Damen-Einzel 50+ Bewerbs zeigte Seidl, dass mir ihr zu rechnen ist. Neben zwei ungefährdeten 3:0-Siegen gegen Hajdecka und Gerersdorfer kam die Klosterneuburgerin ausgerechnet gegen ihre spätere Doppelpartnerin dran. Das Match gegen Bettina Feuerabend endete nach einem wahren Krimi mit 3:2 zugunsten von Seidl. Damit blieb sie in der Gruppenphase ungeschlagen. Nach dem Aufstieg ins Halbfinale bezwang Sabine Seidl ihre Gegnerin aus Vorarlberg, Birgit Fruhmann, nach einer soliden Leistung mit 3:1 Sätzen und zog damit ins Finale ein. Im Finale stand sie, wie es das Schicksal will, ihrer Doppelpartnerin und guten Freundin Bettina Feuerabend gegenüber. Diesmal gelang aber Feuerabend die Revanche mit 3:0, wodurch sie Seidl auf den zweiten Platz verwies. Nach den Umständen und dem Turnierverlauf darf man aber durchaus von zwei Gewinnerinnen sprechen und einem großen Erfolg für die Babenbergerin.

Auch im Doppel erfolgreich

Beflügelt von den Leistungen des Einzel Bewerbs holte Sabine Seidl nun an der Seite von Bettina Feuerabend im Damen-Doppel 50+ Bewerb zum ganz großen Coup aus. Das an Nummer zwei gesetzte Duo hatte im Viertelfinale gegen Hajdecka / Lechner keine Probleme und zog mit einem 3:0 Sieg ins Halbfinale ein. Dort bot sich ein ähnliches Bild gegen Ganselmayer/Steiner. Seidl/Feuerabend ließen erneut nichts anbrennen und reüssierten wiederum mit 3:0, was den Finaleinzug bedeutete. Die Titelentscheidung war dann nichts für schwache Nerven. So konnten Seidl/Feuerabend noch einen 1:2 Satzrückstand drehen und am Ende mit 3:2 (-6,6,-5,8,6) triumphieren. Nach den verschiedenen Vize-Staatsmeistertiteln der letzten Jahre und speziell dem dritten Platz im Damen-Doppel 50+ Bewerb im Vorjahr, war dieser Titel nun die sprichwörtliche Krönung für Sabine Seidl.

Weniger gut verlief es für Georg Hengl-Weinmayer. Er musste sich, nach überstandener Gruppenphase, im Achtelfinale des Herren-Einzel 40+ Bewerbs dem Wiener Peter Hatina in drei Sätzen geschlagen geben. Ein ähnliches Bild bot sich im Herren-Einzel 50+ Bewerb. Nach souveräner Absolvierung der Gruppenphase musste sich Hengl-Weinmayer gegen den Steirer Raimund Heigl in der Runde der letzten 32 mit 0:3 verabschieden.

„Gold im Doppel hatte ich mir sehnlichst gewünscht und erträumt, dass es dann jetzt schon klappt und auf diese Art und Weise ist einfach unglaublich. Dazu noch der zweite Platz im Einzel. Mir fehlen noch immer die Worte.“ so die frischgebackene Staatsmeisterin Sabine Seidl. „Sabine hat nicht nur bewiesen, wie stark sie derzeit in Form ist, sondern wahrscheinlich auch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert – einfach Spitze! Wir gratulieren ihr als gesamter Verein von ganzem Herzen und sind stolz, dass sie ein Teil des ASV Klosterneuburg ist“, so der erfreute ASVK-Obmann Fabrizian Pokorny.