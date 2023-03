Zweiter Platz für die ASVK-Asse

Werbung

Einen wahren „Tischtennis-Feiertag“ erlebten die Spieler und Klubmitglieder des ASV Klosterneuburg am vergangenen Sonntag im Bundesgymnasium. Erstmals in der langen Vereinsgeschichte der Babenberger Tischtennis-Asse war man der Ausrichter eines Jugendturniers, genauer gesagt der zentralen niederösterreichischen Meisterschaft U13 „Süd/Mitte“.

Gastgeber stellten zwei Mannschaften

Sieben Mannschaften, davon sogar zwei vom Heimverein aus Klosterneuburg, waren am Start. Nicht nur, dass insgesamt rekordverdächtige 16 Spielerinnen und Spieler beim Wettkampf teilnahmen, es war auch das allgemein gute Niveau der Nachwuchstalente zu bewundern. Im Modus von zwei Vorrundengruppen zu drei bzw. vier Teams spielten die Kinder und Jugendlichen gegeneinander. Die besten zwei Teams jeder Vorrundengruppe stiegen auf, um sich im Halbfinale und Finale um die Top-Platzierungen zu matchen.

In der Vorrundengruppe A war das Top-Team der Klosterneuburger nicht zu stoppen und setzte sich auch gegen das starke Team aus Schwechat, mit Niederösterreichs Nummer drei der U13, Novak Ajdaranovic, 3:1 durch. Die Vorrundengruppe B war für die Brüder Tommy und Jimmy Wang aus Wr. Neudorf eine klare Sache. Sie stiegen gemeinsam mit der Spielgemeinschaft Badener AC-TT/Badener TT Amateure ins Semifinale auf.

Halbfinals waren nichts für schwache Nerven

Das erste Halbfinale war dann nichts für schwache Nerven. Konnten sich doch die Wang Brüder aus Wr. Neudorf, trotz der Unantastbarkeit von Schwechats Novak Ajdaranovic, am Ende knapp mit 3:2 durchsetzen und ins Finale einziehen. Semifinale Nummer zwei war für die erste U13 Mannschaft des ASVK gegen die Spielgemeinschaft Badener AC-TT/Badener TT Amateure eine klare Sache. Anton Asamer und Lucas Menner schienen den Heimvorteil gekonnt auszunutzen und reüssierten mit 3:0.

Damit lautete das Finale Klosterneuburg gegen Wr. Neudorf. Die Gäste gingen durch Tommy Wang, welcher Anton Asamer 3:1 besiegte, gleich 1:0 in Führung. In einer der besten und spektakulärsten Partien des Tages musste sich Lucas Menner Jimmy Wang im fünften Satz hauchdünn, mit 10:12 geschlagen geben. Der Sieg im Doppel bedeutete am Ende ein 3:0 und den verdienten U13 Titel für Wr. Neudorf. Platz drei sicherte sich Schwechat im Match gegen Baden. Einmal mehr war es Ajdaranovic, welcher am Turniertag sogar ungeschlagen blieb, der für die Entscheidung sorgte.

Eine große Talentprobe gab das zweite Team der Klosterneuburger durch Henri Kleemann und Valentin Stubenvoll ab. Zwar blieb ihnen der Aufstieg ins Semifinale verwehrt, doch konnten sie durch eine fokussierte und überraschend reife Einstellung den fünften Platz erringen. Im letzten Spiel besiegten sie das Team der Spielpartnerschaft St. Veit/Traisen knapp mit 3:2. Eine Klasse für sich war dabei einmal mehr Anna-Lena Windischberger aus St. Veit. Sie gab im Einzel keinen einzigen Satz ab und blieb im „unteren Play-Off“ überhaupt ungeschlagen.

Pokorny: „Erleichtert und sehr froh“

„Wir sind sehr froh und auch erleichtert, dass wir diese Veranstaltung so kurzfristig ausgerichtet haben. Ich bedanke mich bei allen die so fleißig mitgeholfen haben und diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben, allen voran aber Sonja Reitinger. Die Leistungen und Ergebnisse unserer Spieler waren sehr stark, auch wenn es im mentalen Bereich teilweise noch Herausforderungen gibt. Dass wir sogar mit zwei noch weiteren U13 Teams teilnehmen hätten können, zeigt die enorme Dichte und Qualität unserer Jugendarbeit. Dies macht uns sehr stolz!“ resümierte Fabrizian Pokorny, Obmann und Jugendtrainer des ASVK, zufrieden.