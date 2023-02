Ex-Flyer soll den Klosterneuburger Dukes helfen

Werbung

Nach der Verletzung von Valentin Bauer im jüngsten Spiel waren die Klosterneuburger kurzfristig auf der Suche nach einer Verstärkung und sind auch fündig geworden.

Yonatan Rabinowitz konnte erfolgreich nach Klosterneuburg gelotst werden. Der 1,90 Meter-Mann spielte vor seiner Zeit in Österreich in der zweiten Israelischen Liga. In der Superliga war er zuletzt bei Wels unter Vertrag, dort wurde er nach einer Muskelverletzung im Herbst nicht mehr benötigt.

Den Dukes soll er jetzt im Spielaufbau etwas mehr Stabilität verleihen. Bei seinem ersten Auftritt für die Dukes machte der Neuzugang zwar keine schlechte Figur, dass er noch ins Teamgefüge reinwachsen muss, war aber ebenfalls klar zu sehen.