Weltmeister aus Klosterneuburg

Am Sonntag war ein starkes Trio bei der Challenge Triathlon-WM im slowakischen Samorin am Start. Die Qualifikation für die WM gelang der Damenstaffel bestehend aus den beiden Klosterneuburgerinnen Ina Girkinger und Paulina Weissenbök und der Radspezialistin Carina Neubauer im Vorjahr beim Bewerb in St. Pölten mit großem Vorsprung. Diesmal sollte es das Trio aber nicht so einfach haben.

Ina Girkinger machte mit dem Schwimmbewerb den Start. Noch angeschlagen von einer Krankheit in der Vorwoche kämpfte sie sich durch die 1,9 Kilometer, die es im 14 Grad kalten Wasser zu absolvieren galt und kam auf dem zweiten Platz mit knapp fünf Minuten Rückstand auf die Führenden aus dem Wasser.

Dann ging Carina Neubauer bei mittlerweile starker Hitze auf die 90 Kilometer lange Radstrecke. Sie brachte ein gutes Tempo auf die Strecke und konnte den Rückstand auf die führenden Tschechinnen auf knapp drei Minuten verkürzen. Die Konkurrenz war aber dicht auf den Fersen.

Paulina Weissenbök hatte somit noch viel Arbeit vor sich, als sie auf die Laufstrecke startete. Es galt einen Halbmarathon zu bewältigen, eine große Herausforderung in der Mittagshitze. Außerdem gestaltete die Strecke sich anspruchsvoll, war verwinkelt, und führte sogar über den Rasen eines Pferde-Parcours. Davon ließ sie sich aber nicht abschrecken, sondern kämpfte sich Kilometer um Kilometer an die Spitze heran. Sie zog schließlich an der Führenden vorbei und setzte sich sogar noch um eine Minute ab.

Die Damen-Staffel holte somit den Weltmeister-Titel nach Klosterneuburg. Die Zusammenarbeit der zwei Klosterneuburger Sportvereine Tri4Fun und ULC Klosterneuburg wird sich nächstes Jahr fortsetzen. Die Damen qualifizierten sich mit dem Sieg nämlich bereits für die Challenge Triathlon Weltmeisterschaften in der Halbdistanz auf für das Jahr 2024.

In den Open-Bewerben waren Jan Girkinger (Schwimmen und Radfahren) und Thomas Stangl (Laufen) in der Staffel am Start und durften sich in der Endwertung ebenfalls über einen Sieg freuen.