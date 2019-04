Der gute fünfte Platz zum Start in die Xterra-Saison dürfte Dominik Wychera zusätzlich motiviert haben. „Das Ziel war die Platzierung von Zypern zu verbessern, also in die Top Vier zu fahren,“ sagt der Klosterneuburger.

Nach dem Schwimmen war Wychera auch in einer durchaus guten Position für einen Angriff. Nur 1:40 Minuten hinter der Spitze, stieg er aus dem Wasser. Ein für Wychera sehr geringer Rückstand, da eer bekanntlich nicht zu den besten Schwimmern des Feldes zählt, aber auf der Radstrecke dafür umso gefährlicher ist.

Wychera auf dem Rad erneut top

„Ich kam zeitgleich mit Kris Coddens aus Belgien aus dem Wasser und da er auch zu den richtig starken Bikern im Feld zu zählen ist, haben wir sofort aufs Tempo gedrückt“, gab Wychera nach dem Rennen einen Einblick. Die beiden Bikespezialisten machten einiges an Zeit gut und schließlich kam Wychera als Sechtstplatzierter in die zweite Wechselzone, in der er das Fahrrad gegen die Laufschuhe tauschte und mit zehn Sekunden auf den nächsten Verfolger auf die Laufstrecke ging. Dort konnte Wychera den sechsten Platz aber nicht behaupten. Nach wenigen Minuten musste er Kris Coddens an sich vorbeiziehen lassen. Dieser hatte Wychera auf der Radstrecke einen Großteil der Arbeit überlassen und hatte daher auf der Laufstrecke noch mehr Energie.

„Gegner hatte noch mehr im Tank“

„Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, doch auf den schnellen Downhill-Passagen hatte Kris noch mehr im Tank und ich musste ihn ziehen lassen,“ beschrieb Wychera die Situation.

Auf den letzten Laufkilometern war die Strecke dann nicht selektiv genug, um eine weitere Attacke zuzulassen und Wychera finishte schlussendlich auf dem siebenten Platz, mit den Top-5 in Reichweite.

Nach dem zweiten Rennen der Xterra-Saison liegt der Klosterneuburger zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz des Gesamtrankings. „Die Saison hat zwar gerade erst angefangen, aber auf jeden Fall ist es schon mal ein guter Start“, freute sich Wychera über die Ergebnisse.