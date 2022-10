Klosterneuburgs Judoka: Gold und Silber trotz starkem Feld

Werbung

Das Koroska Open in Slowenien zählt zu den stärksten Nachwuchsturnieren im näheren Ausland. Unter den hunderten Starterinnen und Startern aus 22 Nationen waren auch die Nachwuchstalente aus Klosterneuburg zu finden.

Am ersten Turniertag gelang Helene Schrattenholzer ein toller Erfolg. Mit vier Siegen, die sie allesamt vor dem Ablauf der Zeit für sich verbuchen konnte, erkämpfte sie sich souverän die Goldmedaille. Ein beachtlicher Erfolg für die 15-jährige Helene, die bereits in der U18 am Start war.

Auch der zweite Turniertag verlief aus Klosterneuburger Sicht erfolgreich. Laura Sophie Kunyik konnte sich bis ins Finale kämpfen und holte am Ende des Tages die Silbermedaille für die Judo Union Klosterneuburg. Niklas Gümüskaya scheint nach einem Freilos, drei Siegen und zwei Niederlagen zwar unter den Platzierten auf, musste sich auf dem fünften Platz aber ohne Edelmetall verabschieden.

Mario Kainrath war auch am Start, musste sich aber nach zwei Niederlagen rasch aus dem Turnier verabschieden.