Die Medaillensammlung wächst fleißig weiter

Bei den Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 10 Kilometer war der ULC Klosterneuburg stark vertreten. 11 Athetinnen und Athleten des Klosterneuburver Vereins liefen um die Medaillen mit.

Hassan El Mouden blieb, wie auch in der Vorwoche bei den Staatsmeisterschaften unter der Marke von 33 Minuten und landete auf dem undankbaren vierten Gesamtplatz. Für Nikolau Göckel reichte es immerhin zum vierten Platz in der M50. In dieser stark besetzten Altersklasse war auch Roland Weissenbök am Start und landete auf dem sechsten Platz. Klaus Pichler schaffte den Sprung aufs Podest in der M55. Mit seiner neuen persönlichen Bestzeit von 40:42. Ebenfalls zu Silber lief ULC-Neuzugang Richard Dobetsberger in der M40.

Für Karl Balsch reichte es zum achten Platz in der M60 und Gottfried Reissig landete auf dem 3. Platz in der M65.

Die Mannschaft bestehend aus Hassan El Mouden, Nikolaus Göckel und Roland Weissenbök schaffte den sechsten Platz in der Teamwertung der allgemeinen Klasse. Auch bei den Damen durfte man sich über Edelmetall freuen. Paulian weissenbök lief auf den zweiten Platz in der W45, Gerlinde Schmidmayr (W55) und Karoline Balasch (W60) holten sich sogar die Meistertitel ihrer Klassen. Tiina Thurner musste sich mit dem vierten Platz in der W50 begnügen. Das Frauenteam, bestehend aus Paulina Weissenbök, Gerlinde Schmidmayr und Tiina Thurner holte sich auch noch die Bronzemedaille in der allgemeinen Klasse.