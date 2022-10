Eine Laufsport-Tradition kehrt zurück

Werbung

Bereits 23 Mal war er ein absoluter Fixpunkt im Klosterneuburger Sportkalender und jetzt kann er nach Coronapause endlich in seine 24. Auflage gehen: Die Rede ist natürlich vom Adventlauf des ULC Klosterneuburg, der heuer am 11. Dezember ausgetragen wird.

Der Rahmen wird diesmal ein etwas anderer sein. Der Lauf wird nämlich nicht durch die obere Stadt führen, die durchaus logistische Tücken hatte, sondern rund um das Happyland stattfinden. Die Strecke wird bei den Nachwuchsläufen über den Parkplatz des Happylands führen. Die große Runde hingegen wird vom Happyland entlang des Auparks zum Parkplatz des Strandbads und wieder zurück führen.

Auf dem Programm stehen neben den Knirps- Kinder- und Schülerläufen auch ein Jugendlauf über zwei Kilometer, ein Nordic Walking Bewerb über vier Kilometer, der Volkslauf über sechs Kilometer und der Hauptlauf über zehn Kilometer. Den Start machen die Knirpse um 9.30 Uhr und der Startschüss für den Volks- und Hauptlauf erfolgt um 12.15 Uhr. Das eingespielte Team des ULC Klosterneuburg konnte in den letzten Jahren durch gut gefüllte Startersackerl und einen reibungslosen Ablauf bestechen. Außerdem kommt ein Großteil der Einnahmen karitativen Zwecke zugute.

„Wir sind froh, dass wir mit unserem Traditionslauf in der Babenbergerstadt jetzt wieder in die nächste Runde gehen können“, so ULC-Obmann Roland Weissenbök.