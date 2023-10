ULC Klosterneuburg: Erfolge in der Nähe und der Ferne

Fünf Athleten des ULC Klosterneuburg vertraten die Babenbergerstadt bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Straßenlauf über 10 Kilometer in Salzburg.

Hassen El Mouden bestätigte seine starke Form und absolvierte die zehn Kilometer in 32:29 Minuten. Eine neue persönliche Bestmarke und gleichzeitig ein neuer Vereinsrekord. Simon Schmidmayr kam in der U23 nach 33:10 Minuten über die Ziellinie. Diese Zeit bedeutete auch für ihn eine neue persöliche Bestleistung. ULC-Trainer Andreas Stieglechner war nach längerer Verletzungspause wieder einmal selbst am Start und sah die Ziellinie nach 35:09 Minuten. Diese drei sicherten sich gemeinsam den sechsten von 15 Plätzen in der Mannschaftswertung. Außerdem waren Thomas Haslwanter (36:13 Minuten) und Nikolaus Göckel (39 Minuten) am Start.

Knappe 400 Kilometer weiter östlich ging es beim Vereinsausflug des ULC Klosterneuburg nach Sopron deutlich gemütlicher zu. Doch obwohl dort die Geselligkeit und der Spaß im Vordergrund standen, kam auch der sportliche Teil der Veranstaltung nicht zu kurz. Am Samstag waren der Blaufränkischland-Marathon ind Deutschkreutz und seine Rahmenbewerbe auf dem Programm.

Die wunderschöne , aber sehr anspruchsvolle Strecke führte mit etlichen Höhenmetern an den Weingärten des Burgenlands entlang und teilweise sogar mittendurch. Rudi Srb war beim Marathon am Start. Es war die Nummer 96 für ihn. Die magische Marke von 100 Stück ist bereits sehr nahe.

Acht Athletinnen und Athleten entschieden sich für den Halbmarathon. Barbara Poyntner und Verena Horak-Thurwachter liefen mit großem Abstand auf die Drittplatzierte nebeneinander über die Ziellinie. Johannes Poyntner sicherte sich den dritten Gesamtrang im Halbmarathon. 12 Athletinnen und Athleten aus Klosterneuburg nahmen den Lauf über 10 Kilometer in Angriff. Paulina Weissenbök erkämfpte sich auf den ersten Kilometern einen Vorsprung, den sie sich nicht mehr nehmen ließ. Sie siegte bei den Damen in der Gesamtwertung. Für Tiina Thurner reichte es immerhin zum dritten Platz in der Gesamtwertung.

Doch auch in der näheren Umgebung gab es ULC-Erfolge zu bejubeln. Abdejalil Fathi schnappte sich den ersten Platz in der M70 beim Höhenstraßenlauf und Jorge Eduardo Rios holte sich den zweiten Platz in der M50 beim Königstettner Herbtslauft. Dort war auch eine starke Abordnung der Nachwuchsabteilung am Start.

Sophia Pils setzte sich über 900m in der WU10 durch, Julian Berger gelang der selbe Erfolg in der MU12 und Victoria Gnant in der WU12. Der zweite Platz in der WU12 ging an Anna Spellitz. Beim Lauf über 1500m sicherten sich Catharina und Anna Gnant den ersten Platz in der WU14 und der WU16.