Beim Taktik-Run, der seit mehreren Jahren vom ULC Langenlois ausgetragen wird, steht neben der läuferischen Stärke auch die Taktik der Mannschaften im Vordergrund.

Alle Mannschaften stellen neun Mitglieder. Während eines 90 Minuten langen Dauerlaufs, bei dem alle Mitglieder sich abwechseln können, müssen auch fünf weitere Rennen von den Läufern bewältigt werden. Für die Platzierungen in den jeweiligen Rennen erhalten die Läufer dann Punkte für ihre Mannschaft, die später zur Gesamtwertung zusammengefügt werden.

Der ULC Klosterneuburg war im St. Pölten Sportzenturm NÖ durch Andreas Stieglechner, Roland Wiessenbök, Klaus Pichler, Emil Henzl, Emilio Haumer, Sandra Schauer, Katrin Flesar und Paulina Weissenbök vertreten. Und das Event verlief bis zum Schluss äußerst spannend. Erst in der 85. Minute mussten die Klosterneuburger ihre Führung im Dauerlauf an den LC Kapelln abtreten, der am Ende den Sieg bejubeln durfte.

„Das Format verspricht Spannung und könnte sogar als Meisterschaft ausgebaut werden, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr“, zeigte sich Road-Runners-Pressesprecher Klaus Kohout vom Bewerb begeistert.