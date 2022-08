Brünn als Meilenstein für die „Mücken“ aus der Babenbergerstadt

Werbung

Es war ein anstrengendes Turnierwochenende mit herausfordernden Spielen gegen starke Gegner und einigen ungeplanten Umständen, doch am Ende des Qualifikationsturniers der European Ultimate Championship Series landeten die Mosquitos aus Klosterneuburg auf dem vierten Platz und dürfen somit zum Finalturnier nach Italien fahren.

Nachdem den Klosterneuburgern und Klosterneuburgerinnen mit dem vierten Platz bei den Staatsmeisterschaften in Graz nur hauchdünn die Qualifikation für das Turnier in Brünn gelang, war die Erwartungshaltung etwas gedämpft. Immerhin spielen bei diesem Turnier die besten Teams aus der Ost-Region um vier heißbegehrte Plätze beim Finalturnier in Caorle und die etwas verjüngte Mannschaft hat noch wenig Erfahrung auf diesem Niveau.

Harter Dämpfer am Samstag

Mit deutlichen Siegen gegen Teams aus Budapest, Istanbul und Slowenien brachte das Klosterneuburger Mixed-Team sich in eine gute Ausgangssituation. Mit einem Sieg gegen die Kontrahenten von „FlOW“ aus Warschau wäre der Aufstieg zum Finalturnier fast schon besiegelt gewesen, doch die Klosterneuburger waren klarer Underdog.

Etwas überraschend stand es nach Ablauf der Zeit dann 7:7 und die Klosterneuburger hatten sogar die Chance das Spiel zu gewinnen. Im entscheidenden Augenblick hatten die routinierten Polen aber die größere Routine auf ihrer Seite und vereitelten mit ihrem Sieg die kleine Sensation.

Der Weg unter die besten vier Teams war nach dieser Niederlage ein äußerst beschwerlicher. Von zahlreichen Ausfällen geplagt musste man sich am Sonntag zunächst gegen die gastgebenden Turnierfavoriten aus Brünn geschlagen geben. Danach war nurmehr der Weg über die Hoffnungsrunde möglich. Mit einem weiteren Sieg gegen „Steamhuck“ aus der Türkei gelang dies und im entscheidenden Spiel um den Aufstieg ging es ausgerechnet wieder gegen das Team aus Polen, gegen das man am Vorabend besagte schmerzliche Niederlage kassierte.

In dieser Partie schwang offensichtlich noch ein gewisse Frust mit und die Mosquitos agierten hochmotiviert. Coach Christopher Klambauer zog die notwendigen taktischen Register und vertraute auf die Qualität und Tiefe seiner Mannschaft, die sich bereits in den Spielen zuvor als geschlossene Einheit präsentierte.

Im krassen Gegensatz zum Vorabend zogen diesmal die Mosquitos rasch davon und stellten auf 10:3. Nur ein Punkt trennte die Klosterneuburger von der Qualifikation für das ersehnte Finalturnier. Mit dem Rücken zur Wand drehte das Team aus Polen noch einmal auf und kam auf 10:8 an die Mosquitos heran, bevor diesen endlich der letzte Punkt zum 11:8 gelang.

Coach Klambauer war erwartungsgemäß zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis: „Unser Ziel hier mitzuhalten haben wir mit der Qualifikation mehr als erfüllt. Die Mischung aus ein paar erfahrenen Veteranen und einem sonst sehr jungen Team hat ausgezeichnet funktioniert und wird uns weiter Freude machen.“