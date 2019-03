Vergangenes Wochenende ging es für zwei Teams der Mosquitos Klosterneuburg in die Steiermark nach Weiz. Dort fand das jährlich von Catchup Graz organisierte Hallenturnier statt und die Mosquitos waren sowohl in der Herren- als auch in der Damendivision schlagkräftig vertreten.

„In den vergangenen Jahren waren wir noch mit beiden Teams eher im hinteren Mittelfeld zu finden, da wir viele Nachwuchsspieler mithatten und diese natürlich noch etwas Tribut für die mangelnde Erfahrung zollen mussten,“ lässt Nachwuchstrainer Christopher Klambauer, der an diesem Wochenende auch als Spieler im Einsatz war, wissen.

Jetzt scheint man allerdings einen deutlichen Schritt gemacht zu haben. Zunächst konnten die Herren in der Gruppenphase vier ihrer fünf Spiele gewinnen, rutschten aber ünglücklich auf den dritten Platz in der Gruppe ab und fanden sich im mittleren Bracket wieder. Letzten Endes landeten die Mosquitos auf dem guten sechsten Platz. „Das Wochenende war ein voller Erfolg. Jene Spieler, die vor ein oder zwei Jahren noch Probleme hatten mit der Konkurrenz mitzuhalten, haben jetzt das notwendige Niveau erreicht um eine homogene Truppe zu bilden,“ freute sich Klambauer. Auch bei den Damen war eine deutliche Steigerund zu sehen. Als mit Abstand jüngstes Team, konnte man drei Spiele für sich entscheiden und gegen so manches Topteam gute Gegenwehr leisten. „In dem Team steckt noch jede Menge Potenzial und wir freuen uns schon auf die nächsten Turniere,“ so Klambauer.