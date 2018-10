U 15: Im Grunddurchgang zeigte die Klosterneuburger Nachwuchsmannschaft gleich zu Beginn auf. Von den insgesamt fünf Spielen, setzte sich das von Jakob Dunshirn gecoachte Team aus Klosterneuburg viermal durch und zog somit direkt ins Finale ein. Dort ging es dann gegen die Mannschaft von Organic Ultimate aus Salzburg, die man im Grunddurchgang 4:0 besiegen hatte können.

Im Finale hatten die Mosquitos dann aber einen gröberenDurchhänger und konnten nicht an die Leistung des Grunddurchgangs anschließen, wodurch man sich den Salzburgern mit 2:7 geschlagen geben musste. „Das war leider ein komplettes Blackout. So viele Drops und Eigenfehler hatten wir im restlichen Turnier zusammen nicht“, hadert Christopher Klambauer, zukünftiger Jugendbeauftragter der Klosterneuburger mit dem Finale und fügt hinzu: „So haben wir aber eine schöne Motivation, um nächstes Jahr noch besser zu sein.“



U 17: In diesem Bewerb waren die Klosterneuburger gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Das zweite Team die „Moskiddos“ beendete seinen Pool auf dem dritten Platz und landete schlussendlich am guten fünften Gesamtrang.

Für die A-Mannschaft sah es lange Zeit sehr gut aus. In der Gruppenphase konnte den Mosquitos kein Konkurrent das Wasser reichen und auch in der K.-o.-Phase kam man nicht in Bedrängnis. Vor dem Finale gegen Disc Fiction viel allerdings mit Jakob Kratky einer der wichtigsten Leistungsträger aus. Das Endspiel wurde zu einer knappen Angelegenheit, ging aber mit 6:4 an die Klagenfurter. „Direkt nach dem Spiel war die Enttäuschen groß, aber ich glaube, morgen freuen sie sich schon über die Silbermedaille“, meint Klambauerr stolz.

U 20: Bitter verlief der letzte Bewerb des Wochenendes. Nachdem man im Pool jeden Gegner klar dominiert hatte, schieden die Moquitos im Viertelfinale gegen die späteren Turniersieger aus Graz aus und mussten sich mit Platz Fünf begnügen.