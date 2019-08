Mit dem dritten Platz bei den vergangenen Mixed-Staatsmeisterschaften, qualifizierten die Mosquitos Klosterneuburg sich für das Regionalturnier der „European Ultimate Championship Series“(EUCS), bei welcher die besten Clubteams des Kontinents zum internationalen Vergleich antreten.

In Ceske Bilovice trafen die 16 besten Teams der Ost-Region gegeneinander an, wobei die besten zwei Mannschaften sich für das große Finale in Caorle qualifizierten. Die Zielsetzung der Klosterneuburger beim ersten Antritt war allerdings nicht die sofortige Qualifikation für das Finalturnier, sondern eine gute Vorbereitung für die anstehenden Staatsmeisterschaften zu absolvieren. Das durch die Bank hohe Niveau der Gegner bot hierfür perfekte Rahmenbedingungen. Im ersten Spiel ging es für die Mosquitos gegen Steam-Huck und somit gegen eines der stärksten slovakischen Teams. Nach einer guten ersten Halbzeit spielten die Slovaken ihre ganze Routine aus und drehten das Spiel nach der Halbzeit zu ihren Gunsten und bescherten den Mosquitos eine vermeidbare Niederlage.

In den weiteren beiden Gruppenspielen, trumpften die Klosterneuburger dann mit konstantem Spiel und dem großen Kader auf. Auf Grund der ersten Niederlage musste man im Viertelfinale allerdings gegen Steamhuck aus Istanbul und somit gegen einen der Favoriten antreten. Nach einem intensiv geführten Spiel, unterlagen die Mosquitos am Ende mit 11:15.

„Das Ergebnis ist zufriedenstellend und die gewonnene Erfahrung wird uns heuer noch viel nützen,“ so Coach Samek.