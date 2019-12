Erstmals konnten die Mosquitas Klosterneuburg bei einem international besetzten Frauenturnier um die Spitzenplätze mitspielen.

In der Gruppenphase bekamen sie es mit Teams aus Vorarlberg, Wien und der Slowakei zu tun und konnten diese Partien relativ entspannt gewinnen.

In der nächsten Phase des Turniers, ging es dann gegen die ehemaligen Kooperationspartnerinnen von Lokomotive Stolichnaya, sowie gegen Miss Fiction aus Klagenfurt. In diesen Begegnungen hatten die Mosquitas es schon schwerer, als in der Gruppenphase, mit dem notwendigen Einsatz konnten sie aber auch diese Spiele knapp für sich entscheiden.

Im folgenden Semifinale gegen die Prag Devils. Die späteren Turniersiegerinnen aus Prag waren aber eine Nummer zu groß für die Mosquitas, die eine 17:6 Niederlage hinnehmen mussten.

Im Spiel um den dritten Platz ging es dann erneut gegen die Klagenfurterinnen von Miss Fiction. Durch kleinere Umstellungen in der Besetzung waren die Mosquitas nicht mehr so stark besetzt wie in der ersten Begegnung. Sie leisteten zwar gute Gegenwehr, mussten den Kärntnerinnen den dritten Platz im Endklassement dann allerdings doch relativ eindeutig überlassen.

„Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist wirklich äußerst positiv. Es ist toll zu sehen, welche Aufgaben die jungen Spielerinnen auf dem Feld jetzt schon übernehmen können“, freute sich Trainerin Melanie Bodenstein über die gute Performance und die aktuelle Entwicklung ihres Teams.