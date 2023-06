Mosquitos auf Titeljagd in Graz

Die Motivation war hoch, nachdem man am Pfingstwochenende bei einem internationalen Turnier in Bern ein neues Level an Leistung abrufen konnte. Der Titel „Staatsmeister“ der seit einigen Jahren das erklärte Ziel des jungen Klosterneuburger Teams ist schien noch nie so nahe zu sein. So startete man auch gut in das Turnier hinein und konnte sich im ersten Spiel mit 15:06 dursetzen.

Bereits im zweiten Spiel gegen die Titelverteidiger aus Graz musste man jedoch eine herbe Niederlage einstecken. Im letzten Spiel des Tages gegen die „Wiener Mischung“ konnte man jedoch erneut zeigen wie Stark man ist. Mit dem Ziel noch immer vor Augen ging man Sonntag Vormittag in das Spiel um den Einzug ins Finale gegen das „Wunderteam“ aus Wien. Die Nerven der Klosterneuburger machten ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung und man gab die ersten Punkte aufgrund von Eigenfehler ab. Im Laufe des Spiels fand man zwar den eigenen Rhythmus wieder, konnte die verlorenen Punkte allerdings nicht mehr aufholen und musste sich mit 10:15 geschlagen geben.

Der Traum des Titels war damit für dieses Jahr zwar geplatzt aber zumindest einen Platz auf dem Stockerl wollte man sich nicht entgehen lassen. Im Spiel um Platz 3 gegen die „Zombees“ gaben die Mosquitos noch einmal Vollgas uns konnten sich mit 15:10 die Bronzemedaille sichern. „Wir freuen uns trotzdem über die Medaille und unser Ziel für die Zukunft muss einfach sein, unsere gute Leistung konstanter abrufen zu können“, meinte Coach Christopher Klambauer nach dem Turnier. Das Team „Catchup-Graz“ konnte sich nach einem knappen Finale schlussendlich zum fünften Mal in Folge den Titel „Österreichischer Staatsmeister“ sichern.