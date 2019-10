Mit vier Mannschaften starteten die Mosquitos Klosterneuburg in das Meisterschaftswochenende. Eine jeweils in der U15 und U20 und zwei Teams in der U17.

In dieser Division konnten die Mosquitos auch den größten Erfolg des Wochenendes verzeichnen. Während die zweite Mannschaft in mehreren Partien nur knapp verlor zog das erste Team ungeschlagen ins Semifinale ein. Beeindruckend war, einerseits die Offensive der jungen Klosterneuburger, die über weite Strecken fehlerfrei agierte, sowie andererseits die druckvolle Defensive. Nach den vier Spielen der Gruppenphase hatte Mosquitos 1 bereits eine beeindruckende Punktedifferenz, von 54:8 zu Buche stehen.

Im Semifinale trafen die Jungmücken auf die Ultimate Vienna Foxes. Mit einem 15:0 konnten die Mosquitos sich die letzte Prise Selbstvertrauen vor dem Finale gegen Catchup Graz holen.

Graz und Klosterneuburg zählen im Moment sicher zu den stärksten Jugendprogrammen und so wurde dieses Finale von vielen Teilnehmern mit Spannung erwartet.

Allerdings war auch im Finale kein Ankommen gegen den Gelsenschwarm. Die Klosterneuburger siegten souverän mit 16:1. „Es geht uns nicht um Turniersiege sondern um die Entwicklung der Spieler. So ein Sieg freut uns aber, weil er zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen,“ freute sich Jugendtrainer Christopher Klambauer.

In der U20 musste man kleinere Brötchen backen und sich heuer mit dem siebenten Platz zufrieden geben, während die U15 in einem spannenden Spiel um Platz 3 mit 9:8 die Bronzemedaille holte.